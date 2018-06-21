Microsoft больше не планирует добавлять поддержку VR в консоли Xbox, хотя обещала сделать это в 2018 году

Компания Microsoft отменила свои первоначальные планы по поддержке виртуальной реальности на консолях Xbox. Во время интервью изданию Gamesindustry директор по маркетингу игрового направления Microsoft Майк Николс сказал, что у компании в данный момент нет никаких планов по реализации виртуальной или дополненной реальности на игровых консолях.

С его точки зрения, наиболее перспективной платформой для направлений VR и AR являются персональные компьютеры, а не игровые консоли. В свою очередь, команда разработчиков консолей сфокусирована на том, чтобы предоставить оптимальный геймплей при игре на телевизоре.

Отметим, что всего два года назад глава подразделения Xbox и вице-президент Microsoft по геймингу Фил Спенсер заявлял, что следующее поколение консоли Xbox Project Scorpio получит поддержку такого же «high-end VR», как на десктопах. После того, как Microsoft объявил о партнерстве с Oculus для внедрения поддержки геймпадов Xbox VR-шлемом Oculus Rift, многие поверили в то, что ждать появления виртуальной реальности в консолях Xbox остается совсем немного. На тот момент практически все эксперты были уверены, что уж Project Scorpio точно будет поддерживать Oculus Rift, не говоря уже о текущей версии консоли Xbox One.

Еще одна волна слухов о поддержке VR на консолях Xbox прошла после того, как в 2017 году Microsoft представила ряд шлемов Windows Mixed Reality. После этого компания пообещала, что соответствующий контент появится на Xbox уже в 2018 году. Однако на недавно прошедшей выставке E3 2018 Фил Спенсер уже не испытывал подобного энтузиазма, отмечая что рынок еще не готов к VR и до реализации данного проекта в лучшем случае должно пройти несколько лет.

Интересно, что вышеупомянутая «неготовность рынка» никак не помешала основному конкуренту Xbox на консольном рынке — компании Sony, выпустить и успешно продавать свой шлем виртуальной реальности PlayStation VR (на конец прошлого года было продано 2 млн шлемов).

Источник: The Verge