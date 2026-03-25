25.03.2026

Руководитель Xbox Аша Шарма хочет перезапустить Game Pass с новыми уровнями и сотрудничеством с Netflix

София Шадрина

Керівниця Xbox Аша Шарма хоче перезапустити Game Pass із новими рівнями та співпрацею з Netflix / Women We Admire

Новый руководитель подразделения Xbox, Аша Шарма, активно начала свою работу, объединив обещания возвращения Xbox на рынок, запуск платформы Xbox Helix и внедрение функций, которых геймеры ждали годами. Теперь она работает над еще одним крупным проектом — обновлением Game Pass, что может принести как снижение цен, так и потенциальное сотрудничество с Netflix.


По данным издания The Information, Шарма рассматривает возможность введения дополнительных уровней подписки для Game Pass. Один из них может стать поддерживаемым рекламой, что позволит получить доступ к играм по более низкой цене — аналогично моделям потоковых сервисов для фильмов и сериалов.

При этом новая стратегия включает не только финансовый аспект, но и расширение партнерских возможностей. Шарма и генеральный директор Netflix Грег Петерс обсуждали различные варианты сотрудничества. Петерс отметил:

«Вы должны делать это так, чтобы было выгодно для потребителя и для обеих компаний. Microsoft все еще пытается понять, как сделать бандл Game Pass эффективным для Microsoft.»

В то же время он добавил:


«Мне нравится подход Аши: все вращается вокруг вопроса ‘Как мы можем делать больше?’ И наблюдать за этим уже интересно.»

Подход до нового Game Pass напоминает стратегию потоковых сервисов в кино- и телесекторе. На сегодня большинство платформ предлагают различные уровни подписки, включая более дешевые, которые поддерживаются рекламой, и более дорогие без рекламы. Такой формат позволяет привлекать более широкую аудиторию и одновременно сохранять лояльность платежеспособных пользователей.

В Microsoft и ранее тестировали модели подписки для Xbox Game Pass с различными уровнями доступа. По состоянию на 2026 год подписка включает базовый уровень для ПК, расширенный уровень с консолями и премиум-уровень с потоковыми играми через облако. Добавление рекламы и интеграция с Netflix может стать еще одним шагом в направлении сервиса «все в одном» для игр и развлечений.

Эксперты отмечают, что сотрудничество Xbox с Netflix может открыть новые возможности не только для совместных акций и промо, но и для интегрированных сервисов, например, совместного подписного пакета или кроссплатформенного стриминга контента. Это позволит Microsoft конкурировать с Sony, Nintendo и другими потоковыми сервисами, расширяя экосистему Xbox в сторону универсальной развлекательной платформы.

Напомним, что Аша Шарма возглавила Xbox в 2026 году и с тех пор активно меняет стратегические направления подразделения. Одной из первых ее инициатив был запуск Xbox Helix, нового облачного сервиса для игр, а также внедрение давно ожидаемых функций в Game Pass, которые делают его более гибким и доступным для различных категорий игроков.

Сейчас перед Microsoft стоит задача найти баланс между доступностью Game Pass для массовой аудитории и сохранением финансовой эффективности сервиса. Возможность введения рекламы и партнерство с Netflix демонстрируют намерение компании сделать подписку более привлекательной и адаптированной к различным рыночным сегментам.

Пока что официальной даты запуска нового уровня Game Pass или совместного продукта с Netflix не сообщали. Однако интерес к таким инновациям уже повысил обсуждение среди геймеров и инвесторов, которые отслеживают стратегические шаги нового руководства Xbox.

Источник: The Information

