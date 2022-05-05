Microsoft открыла исходный код программы 3D Movie Maker, впервые выпущенной в 1995 году

Анимационная студия 3D Movie Maker появилась в 1995 году и была ориентирована на детей, давая пользователям возможность создавать полноценные мультфильмы. В программе был пакет с 3D-моделями персонажей и музыкальные клипы с набором голосов. Еще 3D Movie Maker был первой программой, в котором появился шрифт Comic Sans.

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Microsoft официально не развивал анимационную студию, но энтузиасты добавляли пакеты расширений. Похоже, что компания прислушалась к поклонникам программы и решила опубликовать исходный код: Скотт Хансельман из Microsoft ответил на сообщение пользователя Twitter foone со ссылкой на код в GitHub.

hey @Microsoft give me the source code to 3D Movie Maker. You released it in 1995 and I want to expand and extend it. my DMs are open, I’ll help you open source it. — foone (@Foone) April 6, 2022

Исходный код имеет лицензию MIT (открытого и свободного программного обеспечения). Microsoft предупреждает, что программа устарела и ее вряд ли получится запустить на новых компьютерах, но разработчики смогут экспериментировать, чтобы обновить ее. Специалисты компании не будет публиковать никаких обновленных версий программы – официальный репозиторий будет статичным, но это не должно помешать пользователям делать форки и добавлять в собственные репозитории.

3D Movie Maker – не первая программа Microsoft, которую перевели на открытый исходный код. Несколько лет назад такое же сделали с PowerToys, и разработчики-энтузиасты постоянно обновляют программу. Приложение Windows 10 Calculator также было открыто, и ее даже перенесли на смартфоны.