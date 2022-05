Microsoft открыла исходный код программы 3D Movie Maker, впервые выпущенной в 1995 году

Анимационная студия 3D Movie Maker появилась в 1995 году и была ориентирована на детей, давая пользователям возможность создавать полноценные мультфильмы. В программе был пакет с 3D-моделями персонажей и музыкальные клипы с набором голосов. Еще 3D Movie Maker был первой программой, в котором появился шрифт Comic Sans.

Microsoft официально не развивал анимационную студию, но энтузиасты добавляли пакеты расширений. Похоже, что компания прислушалась к поклонникам программы и решила опубликовать исходный код: Скотт Хансельман из Microsoft ответил на сообщение пользователя Twitter foone со ссылкой на код в GitHub.

hey @Microsoft give me the source code to 3D Movie Maker. You released it in 1995 and I want to expand and extend it. my DMs are open, I’ll help you open source it.

— foone (@Foone) April 6, 2022