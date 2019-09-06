Microsoft выпустила набор утилит PowerToys для Windows 10





Пользователи операционных систем Windows 95 и Windows XP вероятно ещё помнят набор утилит под названием PowerToys от корпорации Microsoft. А теперь в компании решили возродить эти полезные утилиты и выпустить их уже для современной ОС Windows 10.

Пока что набор PowerToys для Windows 10 включает не так уж много инструментов. Windows key shortcut guide напоминает доступные в ОС сочетания «горячих» клавиш, что позволяет ускорить выполнение ряда операций. В то же время FancyZones позволяет создавать заранее сконфигурированные рабочие зоны и передавать в них приложения. Затем приложения раскрываются для заполнения конкретных зон. Таким образом можно более удобно работать с несколькими программами на одном экране.

В дальнейшем перечень доступных утилит PowerToys будет увеличен. Например, планируется добавить утилиту для записи изображения на рабочем столе и создания анимированных GIF изображений и др. Что интересно, Microsoft предлагает PowerToys с открытым исходным кодом. Компания опубликовала исходный код на GitHub. На этой же площадке принимаются рекомендации пользователей относительно дальнейшего развития набора утилит, а опытные пользователи могут создавать собственные утилиты или сообщать о проблемах. Нынешний набор доступен для загрузки по следующему адресу.

Источник: Engadgets