Microsoft представила новый открытый шрифт Cascadia Code для эмуляторов терминалов и редакторов кода

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Microsoft представила открытый моноширинный шрифт Cascadia Code, оптимизированный для использования в эмуляторах терминалов и редакторах кода. Исходные компоненты шрифта распространяются под лицензией OFL 1.1 (Open Font License), позволяющей без каких-либо ограничений модифицировать шрифт и использовать его, в том числе, для коммерческих целей, печати и на сайтах в Web.

Шрифт уже доступен для загрузки на Github (файл в формате TrueType). В следующем обновлении он должен войти в состав Windows Terminal.

Из особенностей шрифта отмечается поддержка программируемых лигатур, позволяющих создавать новые глифы через комбинирование уже существующих символов. Подобные глифы поддерживаются в открытом редакторе Visual Studio Code и упрощают читаемость кода.

Источник: opennet и Microsoft