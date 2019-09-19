Microsoft представила новый открытый шрифт Cascadia Code для эмуляторов терминалов и редакторов кода
Microsoft представила открытый моноширинный шрифт Cascadia Code, оптимизированный для использования в эмуляторах терминалов и редакторах кода. Исходные компоненты шрифта распространяются под лицензией OFL 1.1 (Open Font License), позволяющей без каких-либо ограничений модифицировать шрифт и использовать его, в том числе, для коммерческих целей, печати и на сайтах в Web.
Шрифт уже доступен для загрузки на Github (файл в формате TrueType). В следующем обновлении он должен войти в состав Windows Terminal.