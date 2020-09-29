Microsoft рассказала о функции Web Capture, которая уже доступна в браузере Edge в сборках каналов Canary и Dev





Ранее в этом месяце небольшое количество пользователей получили доступ к новой функции Web Capture в Edge Canary. Как следует из названия, эта функция позволяет пользователям делать снимки экрана веб-страницы в браузере и копировать изображение в буфер обмена или сохранять его. Она частично повторяет возможности, которые присутствовали в устаревшей версии Edge и позволяли делать снимки и пометке в интернете.

Теперь Microsoft официально описала эту функцию, поскольку она попадает в сборки каналов Canary и Dev. Новая функция находится в меню Settings, доступ к которому осуществляется с помощью значка с многоточием (…) в правом верхнем углу. Также новый инструмент можно закрепить на панели инструментов или вызвать при помощи сочетания клавиш Ctrl + Shift + S. Выбор иконки автоматически переключает экран в режим захвата, по которому пользователи могут перемещаться, чтобы выбрать именно тот фрагмент, который они хотят сохранить.

Функция Web Capture также поддерживает захват изображения со скролом. Пользователи могут перетащить инструмент выбора в нижнюю часть веб-страницы, в результате чего страница будет прокручиваться, что позволяет захватывать больше изображения, чем показано на текущем экране.

Microsoft сообщает, что в дальнейшем намерена расширить возможности Web Capture. Так, планируется добавить возможность рисования на скриншотах, выделения фрагментов, захвата всей веб-страницы и др. Но пока что доступно только две функции: Copy и Preview. При этом с помощью Preview можно сохранить изображение, поделиться им или же скопировать.

Источник: neowin