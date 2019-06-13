Microsoft сдержала обещание. Свежая тестовая сборка Windows 10 под номером 18917 (20H1) получила встроенное ядро Linux

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На недавней конференции разработчиков Build 2019 компания Microsoft заявила о планах включить ядро Linux непосредственно в Windows 10, пообещав соответствующую тестовую сборку ОС летом. И компания сдержала обещание, хотя лето только началось.

Свежая сборка ОС Windows 10 под номером 18917 (20H1), нацеленная на участников программы Insider Preview из раннего круга доступа Fast Ring, включает новую подсистему Windows Subsystem for Linux (WSL). Напомним, последняя представляет собой слой совместимости для запуска Linux-приложений в ОС Windows 10. Новая версия WSL с порядковым номером 2.0 построена на полноценном ядре Linux (версии 4.19), что должно существенно повысить скорость запуска и работы Linux-приложений.

The wait is over! #WSL2 just released to Windows Insiders, you can learn all about how you can get started using it right away in today's blog post!https://t.co/IMjUqcFWA6 — Craig Loewen (@craigaloewen) June 12, 2019

В официальном техническом блоге Windows Command Line Tools For Developers можно найти подробные разъяснения по работе инструмента WSL 2. Microsoft только вчера приступила к распространению тестовой сборки Windows 10 под номером 18917 и нам еще предстоит дождаться примеров реальных тестов, чтобы оценить преимущества нового WSL версии 2.

Источник: Windows Blog, Command Line Blog и WSL 2 Installation instructions