Microsoft сдержала обещание. Свежая тестовая сборка Windows 10 под номером 18917 (20H1) получила встроенное ядро Linux

На недавней конференции разработчиков Build 2019 компания Microsoft заявила о планах включить ядро Linux непосредственно в Windows 10, пообещав соответствующую тестовую сборку ОС летом. И компания сдержала обещание, хотя лето только началось.

Свежая сборка ОС Windows 10 под номером 18917 (20H1), нацеленная на участников программы Insider Preview из раннего круга доступа Fast Ring, включает новую подсистему Windows Subsystem for Linux (WSL). Напомним, последняя представляет собой слой совместимости для запуска Linux-приложений в ОС Windows 10. Новая версия WSL с порядковым номером 2.0 построена на полноценном ядре Linux (версии 4.19), что должно существенно повысить скорость запуска и работы Linux-приложений.

The wait is over! #WSL2 just released to Windows Insiders, you can learn all about how you can get started using it right away in today's blog post!https://t.co/IMjUqcFWA6

— Craig Loewen (@craigaloewen) June 12, 2019