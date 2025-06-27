Новости Софт 27.06.2025 в 13:53 comment views icon

30-летний «синий экран смерти» Windows — все. Теперь BSOD будет черным

author avatar

Андрій Русанов

Автор сайта

30-летний «синий экран смерти» Windows — все. Теперь BSOD будет черным

Привычный BSOD в Windows 11 исчез, но аббревиатура останется, поскольку blue и black начинается с одной буквы. Это не первая попытка Microsoft убить «экран смерти».

В актуальной предварительной версии Windows 11 24H2, доступной для разработчиков, экран с отображением ошибок в работе ОС теперь полностью черный. Для участников программы Windows Insider в тестовых версиях экран раньше стал зеленым. Microsoft завершит переход на новый черный экран для обычных пользователей Windows 11 «позже этим летом».

BSOD также избавится от QR-кода, который был частью его дизайна с 2016 года и Windows 10. код можно было использовать, чтобы открыть страницу с советами по устранению неполадок с помощью мобильного устройства. Название ошибки все еще можно увидеть, но чтобы узнать о ней, вам нужно будет набрать ее вручную.

Текст также был изменен, теперь он гласит, что «возникла проблема с вашим устройством, и его необходимо перезагрузить», что намного короче и менее зловеще. Также вместо «ПК» написано «устройство», что расширяет термин за пределы настольных компьютеров и ноутбуков. Конкретная причина сбоя и код ошибки отображается внизу намного меньшим шрифтом.

30-річний «синій екран смерті» Windows — все. Тепер BSOD буде black
Новый «экран смерти». Теперь живите с ним.

Ранее ITC.ua писал о историю «синего экрана смерти» Windows. По словам Рэймонда Чена, одного из его создателей, впервые он появился в 1992 году в Windows 3.1 — то есть 33 года назад. Также там можно узнать, что черный экран появляется не впервые: раньше он либо существовал короткое время, либо вообще не доходил до пользователей.

Пока точно неизвестно, когда новый экран будет развернут в публичной версии Windows 11. Вероятно, изменения будут внесены в следующем вторничном патче. Также неизвестно, зачем Microsoft вообще это делает.

Источники: The Verge, PC World

Популярные новости

Apple показала Liquid Glass — новый визуальный стиль всех своих операционных систем
Пользователь OneDrive потерял данные за 30 лет работы — Microsoft забанила аккаунт без объяснений и проигнорировала 18 запросов на восстановление
Microsoft объединяет Xbox и Windows — консольные игры появились в приложении Xbox PC

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить