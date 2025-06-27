30-летний «синий экран смерти» Windows — все. Теперь BSOD будет черным

Привычный BSOD в Windows 11 исчез, но аббревиатура останется, поскольку blue и black начинается с одной буквы. Это не первая попытка Microsoft убить «экран смерти».

В актуальной предварительной версии Windows 11 24H2, доступной для разработчиков, экран с отображением ошибок в работе ОС теперь полностью черный. Для участников программы Windows Insider в тестовых версиях экран раньше стал зеленым. Microsoft завершит переход на новый черный экран для обычных пользователей Windows 11 «позже этим летом».

BSOD также избавится от QR-кода, который был частью его дизайна с 2016 года и Windows 10. код можно было использовать, чтобы открыть страницу с советами по устранению неполадок с помощью мобильного устройства. Название ошибки все еще можно увидеть, но чтобы узнать о ней, вам нужно будет набрать ее вручную.

Текст также был изменен, теперь он гласит, что «возникла проблема с вашим устройством, и его необходимо перезагрузить», что намного короче и менее зловеще. Также вместо «ПК» написано «устройство», что расширяет термин за пределы настольных компьютеров и ноутбуков. Конкретная причина сбоя и код ошибки отображается внизу намного меньшим шрифтом.

Ранее ITC.ua писал о историю «синего экрана смерти» Windows. По словам Рэймонда Чена, одного из его создателей, впервые он появился в 1992 году в Windows 3.1 — то есть 33 года назад. Также там можно узнать, что черный экран появляется не впервые: раньше он либо существовал короткое время, либо вообще не доходил до пользователей.

Пока точно неизвестно, когда новый экран будет развернут в публичной версии Windows 11. Вероятно, изменения будут внесены в следующем вторничном патче. Также неизвестно, зачем Microsoft вообще это делает.

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Источники: The Verge, PC World