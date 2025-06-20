Microsoft портирует игры первой Xbox и 360 в облако, на современные консоли и ПК (с улучшением), — инсайдер

Xbox готовит программу Classics вместе с разработчиками Xenia Canary — классические игры Xbox и 360 для Game Pass, ПК и xCloud с улучшениями.

Инсайдер eXtas1s в новом видео на YouTube утверждает, что Microsoft якобы работает над проектом под кодовым названием Xbox Classics. Его цель — перенести игры с оригинального Xbox и Xbox 360 на современные платформы: консоли, ПК, сервис Game Pass и даже облако. Ожидается, что эти игры получат графические обновления и улучшенную стабильность. По словам eXtas1s, над проектом якобы совместно работают с командой Xenia Canary — разработчиками одного из самых известных эмуляторов Xbox 360.

По слухам, Microsoft хочет запустить программу Xbox Classics к 25-летию бренда в 2026 году. Игры будут выпускаться постепенно, поэтому первые анонсы могут появиться уже в следующем году. Среди тайтлов, которые якобы уже готовятся, — Fable 2, Skate 3, Gears of War 3 и Batman: Arkham Asylum. Ожидается, что все они получат технические обновления: улучшенную производительность, обновленную графику, поддержку современных устройств и более тесную интеграцию с Game Pass.

В то же время несмотря на значительный технический прогресс, остаются юридические вопросы. Microsoft еще должна договориться с правообладателями о повторном выпуске классических игр, поэтому окончательный состав библиотеки пока не определен.

Инсайдер также напомнил, что Microsoft параллельно работает над новым игровым процессором вместе с AMD. Он должен обеспечить прорыв в графике, геймплее и ИИ, сохраняя совместимость с предыдущими поколениями Xbox. Все это — часть долгосрочной стратегии совместимости и расширение доступа к архиву игр Xbox.

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Сейчас Microsoft официально не комментировала эту информацию, поэтому ее следует воспринимать скептически. Даже если слова ютубера выглядят довольно обоснованным, несмотря на последние инициативы компании.

Источник: Wccftech