Microsoft выпустила Windows Terminal 1.6 и Windows Terminal 1.7 Preview с настройками пользовательского интерфейса

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Корпорация Microsoft сообщила о выходе новой версии программы Windows Terminal 1.6, а также доступности предварительной версии Windows Terminal 1.7.

Финальная версия Windows Terminal 1.6 получила функцию действий, выполняемых при запуске. Это позволит запускать терминал с нестандартными конфигурациями. Также в программе доступны индикатор прогресса, пиксельные шейдеры, и новые действия, включая улучшенную работу с окнами. Кроме того, в программе появились настройки пользовательского интерфейса. Это новая возможность, которая ещё будет дорабатываться и улучшаться в дальнейшем. Не обошлось без исправления выявленных ошибок и мелких улучшений.

Что касается предварительной версии Windows Terminal 1.7, то она как раз и предлагает дополнительные улучшения в разделе настроек пользовательского интерфейса. Также добавлена поддержка фрагментов JSON (их можно загружать как расширения, которые могут изменять настройки пользователя). Дополнительно улучшена работа с окнами. Теперь можно настроить запуск новых окон терминала в уже существующем экземпляре терминала. Реализована поддержка панелей только для чтения, что предотвращает случайное внесение изменений в них. Наконец, добавлены новые действия и исправлены выявленные ошибки.

Загрузить Windows Terminal 1.6 и Windows Terminal 1.7 Preview можно через GitHub.

Источник: wccftech