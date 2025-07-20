Новости Софт 20.07.2025 comment views icon

Microsoft закрыла магазин Movies & TV на Xbox и ПК

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Андрій Русанов

Редактор новостей

Microsoft закрыла магазин Movies & TV на Xbox и ПК

Microsoft больше не продает фильмы? Компания внезапно закрыла приложение Movies & TV, доступное на Xbox и ПК с Windows.

«Microsoft больше не предлагает новый развлекательный контент для приобретения, включая фильмы и телешоу, на Microsoft.com, в Microsoft Store на Windows и Microsoft Store на Xbox. Однако вы можете и в дальнейшем получать доступ к приобретенному контенту в программе «Фильмы и ТВ» на Xbox или на устройстве Windows», — говорится в заявлении.

Ранее загруженные фильмы и шоу останутся в учетной записи пользователя и будут продолжать воспроизводиться с максимальным поддерживаемым разрешением. Но перенести приобретенный контент в другой сервис будет невозможно. Впрочем, это все еще возможно будет сделать с покупками в службе, если пользователь находится в США.

Можно продолжать устанавливать и пользоваться другими сторонними программами для воспроизведения потокового видео из магазинов Xbox и Windows. Среди них Prime Video и Apple TV, в которых не произойдет никаких изменений. Microsoft также не предлагает какого-либо возврата средств за предыдущие покупки.

Программа Microsoft Movies & TV впервые была представлена как Xbox Video в 2012 году, когда она заменила Zune Video Marketplace, работавший с 2006 года. Это был ответ Microsoft сервисам Apple iTunes и Amazon. Microsoft позиционировала Xbox One, который вышел в 2013 году, как универсальное мультимедийное устройство, но закрытие Movies & TV означает отказ от этого принципа.

Источник: Engadget

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