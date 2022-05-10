Microsoft запускает три новые службы кибербезопасности для своих клиентов. Они помогут бороться с программами-вымогателями и другими атаками

Компания Microsoft анонсировала три новые услуги, цель которых — помочь организациям выявлять инциденты в сфере кибербезопасности и реагировать на них. Об этом сообщил телеканал CNBC.

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Среди запускаемых новых продуктов — Microsoft Defender Experts for Hunting. Инженеры Microsoft будут отмечать обнаруженные в устройствах клиентов проблемы, которые они обнаруживают в устройствах клиентов, установленных программах Office 365, облачных приложениях и программах идентификации. Стоимость — 3 доллара в месяц за человека. Запуск этого сервиса сделает Microsoft прямым конкурентом компаний-разработчиков ПО для обеспечения безопасности, таких как CrowdStrike. Defender Experts for Hunting станет общедоступным летом 2022 года.

Microsoft Defender Experts для XDR стоит 14 долларов на человека в месяц. Сотрудники Microsoft помогут компаниям реагировать на угрозы. Предварительная версия Defender Experts для XDR станет доступна осенью 2022 года.

Третье новое предложение — Microsoft Security Services for Enterprise, которое включает еще более широкий набор услуг. Она предназначена для крупных предприятий, которым нужны более комплексные услуги с высоким уровнем обслуживания от экспертов Microsoft. Она сочетает упреждающий поиск угроз, использование полной информациюи о безопасности и управление событиями Microsoft (SIEM) и стек XDR для защиты всех облачных сред и всех платформ. Услуги Microsoft Security Services for Enterprise продаются в виде индивидуального технического задания и уже доступны.

Специализирующийся на безопасности аналитик IDC Крейг Робинсон заявил, что Microsoft готова увеличить долю рынка управляемых услуг безопасности.

«Я уверен, что прямо сейчас в Microsoft есть 1000 вакансий, по крайней мере, в сфере безопасности», — сказал он.

Google, один из главных конкурентов Microsoft в области облачных вычислений, также стремится к развитию в этом направлении. В марте Google объявила о намерении приобрести Mandiant за 5,4 миллиарда долларов. В феврале агентство Bloomberg писало, что Microsoft вела переговоры о покупке Mandiant, которая в течение многих лет помогала правительственным учреждениям и компаниям в устранении киберугроз.

В прошлом году Microsoft и другие технологические компании обязались нанять сотрудников на около 500 тысяч рабочих мест в сфере кибербезопасности в США. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла говорил, что ежегодные расходы на исследования и разработки в области кибербезопасности вырастут с 1 миллиарда долларов до 4.