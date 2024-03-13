Midjourney тестирует функцию, которая позволит «сохранить» образ персонажа для генерации будущих изображений

Теперь пользователи могут предоставить нейросети референс изображения человека и настроить генерацию таким образом, чтобы на следующих изображениях образ выглядел так же.

Midjourney тестирует функцию Character Reference, которая позволит генерировать изображение с «постоянным» персонажем — фактически вы предоставляете нейросети референс образа, а она в дальнейших генерациях его придерживается. На самом деле такая настройка была очень востребована, поскольку часто модель могла выдавать к оригинальному варианту несколько изображений с разной внешностью.

NOTES:

> precision is currently limited

> —cref works in niji 6 & v6 models

> —cw 100 is default (face, hair, & clothes)

> works best with MJ generated characters

> wont copy exact dimples/freckles/or logos Messing w/ this all night tn

I’ll let you know what else I figure out pic.twitter.com/7dDMfbXSew — Nick St. Pierre (@nickfloats) March 12, 2024

Предусмотрены дополнительные параметры для детальной настройки — например, Midjourney можно попросить сохранить только цвет глаз, волос и т.д.

В то же время функция не предназначена для копирования реальных людей с фото и лучше всего работает с персонажами, созданными с помощью Midjourney.

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Отмечается, что Character Reference работает как с моделями Midjourney V6, так и с Niji6.

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