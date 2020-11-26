Минцифры и MEGOGO запускают образовательные подкасты

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Медиасервис MEGOGO совместно с Министерством цифровой трансформации Украины запускают серию подкастов по мотивам образовательных сериалов по цифровой грамотности. Выпуски можно прослушать совершенно бесплатно.

Сейчас уже доступны к прослушиванию тематические подкасты «Безопасность детей в интернете» и «Дружественные цифровые финансы». Всего предлагается 8 отдельных выпусков. В дальнейшем их количество будет постоянно пополняться. Уже скоро появятся подкасты о современном резюме и поисках работы онлайн, сервисах для бизнеса и развлечений и об инструментах электронной демократии.

Выпуски подкастов доступны в разделе MEGOGO Audio приложении MEGOGO для смартфонов на базе iOS и Android, а также для автомобилей с аудиосистемой Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, подкасты имеют функцию предварительной загрузки, что позволяет прослушивать контент даже при отсутствии интернет-подключения.

Подкаст «Безопасность детей в интернете» рассказывает о том, как сделать интернет для детей безопасным, а также о правилах общения в социальных сетях и много другом. Подкаст «Дружественные цифровые финансы» поможет сформировать семейный бюджет, различать дебетовую и кредитную карты, ознакомиться с особенностями кредитов и депозитов и тому подобное.