Минцифры занялось проектом по внедрению украинского е-резидентства

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Воодушевившись опытом других стран в сфере развития электронного гражданства, украинское правительство также решило заняться внедрением е-резидентства. Над этим проектом работает отдельная команда в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Как поясняют в Минцифры, Е-Резидент – это особый статус иностранного гражданина в Украине, который открывает ему доступ к информационно-консультационным сервисам, упрощает процедуры получения административных услуг и заключения гражданско-правовых сделок, а также предоставляет ему возможность дистанционно основывать и вести бизнес в Украине.

«Команда провела подробный анализ условий для ведения бизнеса в других странах мира, чтобы понять, для кого Украина может стать привлекательным бизнес-маршрутом в онлайне. Компас показал на Восток», — говорится в сообщении Минцифры.

Предварительно считается, что первичной целевой аудиторией украинского е-резидентства определили пять стран, являющихся основными поставщиками IT-услуг на аутсорс:

Индия

Бангладеш

Пакистан

Китай

Филиппины

В Минцифры считают, что Украина обладает рядом особенностей, которые могут быть привлекательны для е-резидентов. Среди них отмечаются следующие преимущества:

Привлекательные налоги и избежание двойного налогообложения;

Отсутствие бюрократических проволочек;

Простая и удобная платформу для ведения бизнеса с доступом ко всем необходимым услугам и возможностью осуществления сделок онлайн с применением безопасного ключа электронной подписи, сертифицированного в Украине;

Персональная консультационная поддержка;

Англоязычный сервис поддержки.

При этом преимущества и выгоды получит и Украина. Среди них упоминаются наполнение государственного бюджета за счёт налогообложения электронных резидентов и оплаты услуг по предоставлению статуса е-резидентства. В качестве дополнительного преимущества называется улучшение национального имиджа на международном рынке IT.

Как отмечают в Минцифры, соответствующая команда уже создала чёткую концепцию проекта, однако впереди ещё немало работы. Для дальнейшей работы над этим проектом необходимо дождаться принятия правительством постановления «О проведении эксперимента по внедрению и реализации в Украине электронного резидентства». Пока не уточняется, когда именно может быть принято указанное постановление. Учитывая, что сегодня премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке, процесс может затянуться.

Источник: Минцифры