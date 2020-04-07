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Минцифры запустило приложение «Дій вдома» для контроля соблюдения карантина соответствующими лицами

Минцифры запустило приложение «Дій вдома» для контроля соблюдения карантина соответствующими лицами

Минцифры запустило приложение «Дій вдома» для контроля соблюдения карантина соответствующими лицами


Министерство цифровой трансформации Украины (Минцифры) сегодня не только запустило цифровую версию студенческого билета и бета-тест электронных паспортов в приложении «Дія», но и ранее обещанный инструмент для контроля за соблюдением карантина. Это то самое приложение для контроля

Напомним, ранее Кабмин распорядился до 5 апреля 2020 года разработать и внедрить онлайн-сервис для мониторинга соблюдения карантина соответствующими лицами. И вот сейчас с небольшим опозданием сервис заработал.

Итак, приложение называется «Дій вдома». Оно уже доступно в Play Market и в ближайшее время должно появиться в App Store (сейчас оно проходит стандартную проверку). Само приложение будет закрытым. То есть, будет устанавливаться только на смартфонах отдельных лиц. К таковым относятся:

  • люди, вернувшиеся из-за границы и подлежащие обсервации;
  • заболевшие и находящиеся на домашнем лечении,
  • лица с подозрением на коронавирусную болезнь.

Контролировать людей на самоизоляции будут посредством случайных проверок со снятием данных геолокации и захватом селфи. То есть, «Дій вдома» — это аналог польского приложения для контроля и разработчики прямо об этом говорят. В перспективе планируется расширение функциональности, после чего пользователи смогут сообщать о состоянии здоровья и заказывать лекарства с продуктами.

Для тех, у кого нет смартфонов, будет сформирована команда, небольшой колл-центр, который будет прозванивать людей, интересоваться состоянием здоровья, понимать потребности. Как сообщается, таких ситуаций, сейчас, предположительно меньше 5%.

«В течение дня на протяжении 14 дней человеку будет приходить до 10 push-сообщений. Нужно будет сделать свое фото, и во время осуществления фотографии будет включаться геолокация. Если будет нарушен режим карантина, а неиспользование приложения по сути будет нарушением режима карантина, то уже существуют определенные урегулированные суммы штрафов, которые человеку нужно будет заплатить».

Михаил Федоров, вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации.

Судя по всему, именно для этих трех категорий проверки станут обязательными.

Кроме того, в последнем обновлении «Дії» добавили push-уведомления о коронавирусе, которые позволят пользователям получать полезные практические рекомендации и отслеживать обновления по ситуации.

В Украине режим карантина будет действовать как минимум до 24 апреля.  Буквально вчера, 6 апреля, вступили в силу новые ограничения — запрещается передвигаться по улице в группах более чем два человека (кроме сопровождения детей и служебных случаев) и находиться в общественных местах без маски/респиратора. Буквально утром мы писали, что раньше второй половины мая ослабления жестких карантинных ограничений можно не ждать, хотя ранее в Кабмине обещали снять часть ограничений в конце апреля, если падения пойдет на спад.

Остается добавить, что за нарушение карантина законом предусмотрена ответственность, как  административная (штраф от 17 тыс. до 34 тыс. грн), так и уголовная ответственность (вплоть до восьми лет тюрьмы).

Источник: Михаил Федоров Telegram и Дія

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