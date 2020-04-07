Минцифры запустило приложение «Дій вдома» для контроля соблюдения карантина соответствующими лицами

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Министерство цифровой трансформации Украины (Минцифры) сегодня не только запустило цифровую версию студенческого билета и бета-тест электронных паспортов в приложении «Дія», но и ранее обещанный инструмент для контроля за соблюдением карантина. Это то самое приложение для контроля

Напомним, ранее Кабмин распорядился до 5 апреля 2020 года разработать и внедрить онлайн-сервис для мониторинга соблюдения карантина соответствующими лицами. И вот сейчас с небольшим опозданием сервис заработал.

Итак, приложение называется «Дій вдома». Оно уже доступно в Play Market и в ближайшее время должно появиться в App Store (сейчас оно проходит стандартную проверку). Само приложение будет закрытым. То есть, будет устанавливаться только на смартфонах отдельных лиц. К таковым относятся:

люди, вернувшиеся из-за границы и подлежащие обсервации;

заболевшие и находящиеся на домашнем лечении,

лица с подозрением на коронавирусную болезнь.

Контролировать людей на самоизоляции будут посредством случайных проверок со снятием данных геолокации и захватом селфи. То есть, «Дій вдома» — это аналог польского приложения для контроля и разработчики прямо об этом говорят. В перспективе планируется расширение функциональности, после чего пользователи смогут сообщать о состоянии здоровья и заказывать лекарства с продуктами.

Для тех, у кого нет смартфонов, будет сформирована команда, небольшой колл-центр, который будет прозванивать людей, интересоваться состоянием здоровья, понимать потребности. Как сообщается, таких ситуаций, сейчас, предположительно меньше 5%.

«В течение дня на протяжении 14 дней человеку будет приходить до 10 push-сообщений. Нужно будет сделать свое фото, и во время осуществления фотографии будет включаться геолокация. Если будет нарушен режим карантина, а неиспользование приложения по сути будет нарушением режима карантина, то уже существуют определенные урегулированные суммы штрафов, которые человеку нужно будет заплатить». Михаил Федоров, вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации.

Судя по всему, именно для этих трех категорий проверки станут обязательными.

Кроме того, в последнем обновлении «Дії» добавили push-уведомления о коронавирусе, которые позволят пользователям получать полезные практические рекомендации и отслеживать обновления по ситуации.

В Украине режим карантина будет действовать как минимум до 24 апреля. Буквально вчера, 6 апреля, вступили в силу новые ограничения — запрещается передвигаться по улице в группах более чем два человека (кроме сопровождения детей и служебных случаев) и находиться в общественных местах без маски/респиратора. Буквально утром мы писали, что раньше второй половины мая ослабления жестких карантинных ограничений можно не ждать, хотя ранее в Кабмине обещали снять часть ограничений в конце апреля, если падения пойдет на спад.

Остается добавить, что за нарушение карантина законом предусмотрена ответственность, как административная (штраф от 17 тыс. до 34 тыс. грн), так и уголовная ответственность (вплоть до восьми лет тюрьмы).

Источник: Михаил Федоров Telegram и Дія