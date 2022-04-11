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Минэкономики запустило чат-бот с ответами на частые вопросы об организации трудовых отношений во время войны

Минэкономики запустило чат-бот с ответами на частые вопросы об организации трудовых отношений во время войны

23 марта в Украине вступил в силу закон об организации трудовых отношений в период военного положения, который существенно изменил действующее законодательство о труде, в частности, увеличил продолжительность рабочего времени до 60 часов в неделю вместо 40 и отменил выходные на время государственных праздников.

Министерство экономики Украины создало специальный чат-бот @TrudEconomBot в Telegram, с помощью которого пользователи смогут найти информацию об организации трудовых отношений во время войны. В сервисе по разделам систематизированы ответы на часто задаваемые вопросы об особенностях предоставления отпусков, оплаты труда, ведения документации и т.д. во время военных действий.

Для начала использования необходимо нажать “start” и выбрать нужный раздел. Развернутые ответы на вопросы трудовых отношений во время военного состояния также опубликованы на сайте Министерства экономики Украины по ссылке.


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