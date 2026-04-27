banner
Новости Устройства 27.04.2026

Смартфон Vivo Y500s за $265 получил аккумулятор 7200 мА-ч и защиту IP69: на очереди модель с 10200 мА-ч

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Смартфон Vivo Y500s за $265 отримав акумулятор 7200 мА•год і захист IP69: на черзі модель з 10200 мА•год

Бренд Vivo продолжает активно обновлять линейку смартфонов. Компания официально запустила Vivo Y500s, а также поделилась первыми детали относительно будущего Vivo Y600 Pro, который получил аккумулятор рекордной емкости 10 200 мА-ч.


Характеристики Vivo Y500s

Новый Y500s во многом повторяет ранее представленный Vivo Y6t, но имеет несколько существенных улучшений. Самое заметное среди них — это камера. Здесь установлен основной сенсор на 50 МП вместе с дополнительным модулем, тогда как у Y6t была только 13 МП камера. Для фронтальной камеры предусмотрели 8-мегапиксельный модуль с диафрагмой f/2.1

Смартфон получил IPS дисплей диагональю 6,75 дюйма с разрешением 1570×720 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Устройство работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, изготовленного по 4-нм техпроцессу. В конфигурации доступно от 8 ГБ до 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ или 512 ГБ встроенного хранилища.

Одним из преимуществ новинки стал аккумулятор емкостью 7200 мА-ч, который в паре с невысоким разрешением дисплея и базовым чипом должен обеспечить длительное время автономной работы. Устройство поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 44 Вт. Дополнительно смартфон имеет защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69.


Цена

Цены Vivo Y500s стартуют от 1800 юаней (около $265) за версию 8/256 ГБ. Варианты 12/256 ГБ и 8/512 ГБ стоят по 2200 юаней (примерно $320). Покупателям предлагают три цвета: черный, золотой и серебристый. Смартфон уже доступен в Китае.

Vivo Y600 Pro

Параллельно Vivo официально тизерит смартфон Vivo Y600 Pro, о которой на днях появились первые утечки. Эта модель действительно получит батарею емкостью 10200 мА-ч и поддержку быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Полные характеристики пока не раскрывают.

Итак, в Vivo Y500s делает ставку на длительное время работы в бюджетном сегменте. А будущий Vivo Y600 Pro поднимает планку автономности еще выше, намекая на новый тренд в среднем сегменте.

Спецпроекты
Realme P4 Power дебютировал с батареей 10 001 мА-ч и усиленным корпусом

Источник: notebookcheck

Популярные новости

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить