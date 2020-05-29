Минфин и ГНС запустят бесплатный программный РРО с 1 августа, перед этим «РРО в смартфоне» можно будет месяц протестировать

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Министерство финансов Украины совместно с Государственной налоговой службой завершают подготовку к запуску бесплатного фискального приложения для программного РРО (регистратор расчётных операций). Приложение «РРО в смартфоне» уже в скором времени начнёт работу в тестовом режиме.

Отмечается, что на протяжении месяца представители бизнеса смогут ознакомиться с функциональными возможностями приложения в «Электронном кабинете налогоплательщика». При этом будет доступна возможность протестировать приложение и предоставить предложения по его улучшению. А уже с 1 августа 2020 года этот программный продукт будет доступен для полноценного использования для всех желающих. И как отмечают в пресс-службе Министерства финансов Украины, приложение будет доступно на бесплатный основе.

В пресс-службе ведомства обращают внимание, что обязательным использование программного РРО (для определённых видов деятельности физическими лицами-предпринимателями II-IV групп) станет с 1 января 2021 года.

В Минфине утверждают, что внедрение программного РРО является важным шагом к детенизации экономики и созданию равных условий ведения предпринимательской деятельности. Дополнительно предпринимателям обещают, что «программное обеспечение «РРО в смартфоне» станет удобным и необременительным функционалом для добросовестных налогоплательщиков».

Что касается потребителей, то они смогут буквально за несколько минут проверить наличие выданного чека в базе данных ГНС. В случае его отсутствия и выдачи чека с нарушением законодательства, покупатель будет иметь право на возмещение части затрат на приобретение товара. Данная возможность предусмотрена нормами о так называемом «кэшбеке». Более подробно об этом говорилось в одном из предыдущих материалов.

Источник: Минфин