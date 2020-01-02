Налоговая служба запустила тестирование программного РРО «пРРосто»





Новый 2020 год принёс немало новшеств для украинских предпринимателей. Одним из них является обязательное использование кассовых аппаратов (регистраторы расчетных операций, РРО) физическими лицами-предпринимателями, работающими в сфере торговли и предоставления услуг. При этом была предусмотрена возможность использования электронного РРО. И вот теперь налоговое ведомство отчиталось о начале тестирования этого фискального инструмента.

Напомним, ранее глава Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов рассказывал об этапах внедрения законов об обязательном использовании РРО. Тогда говорилось, что к 19 января 2020 года ГНС должна опубликовать нормативные акты, необходимые для запуска программных РРО, а к февралю 2020 года налоговая служба должна представить прототип бесплатной программы — РРО в смартфоне.

Но фактически налоговое ведомство справилось даже с некоторым опережением объявленного ранее графика и уже с 1 января 2020 года приступила к бета-тестированию программного РРО «пРРосто». Это бесплатное ПО, разработанное ГНС совместно с BRDO и Fintellect для упрощения расчтных процедур для продавцов и потребителей. Принять участие в тестировании могут все желающие, для этого нужно оставить заявку по следующему адресу. Участники получат приглашение к тестированию с 9 января 2020 года.

Приложение «пРРосто» будет доступным для тестирования на всех смартфонах и планшетах, работающих под управлением операционных систем Android и iOS. Пока не уточняется, какая минимальная версия ОС нужна будет для запуска приложения.

Как отмечают в ГНС, после этапа тестирования будут учтены пожелания и предложения пользователей, чтобы улучшить приложение и весь сервис.

Дополнительно в налоговом ведомстве поясняют, как будет работать программный РРО «пРРосто». Приложение взаимодействует с сервером налоговой службы через интернет с использованием открытого программного интерфейса. Приложение поддерживает следующие функции: формирование, подпись, отправка и выдача чеков установленного формата; открытие и закрытие смены; просмотр данных и другие.

Вместе с тем, в ГНС поясняют, что предложенный вариант программного РРО не является эксклюзивным. Наличие открытого программного интерфейса (API) позволит разработчикам ПО предлагать для предпринимателей и применять для собственных нужд альтернативные разработки. При этом разработка не требует сертификации, технической экспертизы, включения в Государственный реестр моделей. Достаточно выполнять требования законодательства, формировать, подписывать и регистрировать чеки в установленном формате и предоставлять их покупателям товаров и получателям услуг, в том числе в электронном формате.

Источник: ГНС