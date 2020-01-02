Новости
Налоговая служба запустила тестирование программного РРО «пРРосто»

Налоговая служба запустила тестирование программного РРО «пРРосто»

Налоговая служба запустила тестирование программного РРО «пРРосто»


Новый 2020 год принёс немало новшеств для украинских предпринимателей. Одним из них является обязательное использование кассовых аппаратов (регистраторы расчетных операций, РРО) физическими лицами-предпринимателями, работающими в сфере торговли и предоставления услуг. При этом была предусмотрена возможность использования электронного РРО. И вот теперь налоговое ведомство отчиталось о начале тестирования этого фискального инструмента.

Напомним, ранее глава Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов рассказывал об этапах внедрения законов об обязательном использовании РРО. Тогда говорилось, что к 19 января 2020 года ГНС должна опубликовать нормативные акты, необходимые для запуска программных РРО, а к февралю 2020 года налоговая служба должна представить прототип бесплатной программы — РРО в смартфоне.

Но фактически налоговое ведомство справилось даже с некоторым опережением объявленного ранее графика и уже с 1 января 2020 года приступила к бета-тестированию программного РРО «пРРосто». Это бесплатное ПО, разработанное ГНС совместно с BRDO и Fintellect для упрощения расчтных процедур для продавцов и потребителей. Принять участие в тестировании могут все желающие, для этого нужно оставить заявку по следующему адресу. Участники получат приглашение к тестированию с 9 января 2020 года.

Приложение «пРРосто» будет доступным для тестирования на всех смартфонах и планшетах, работающих под управлением операционных систем Android и iOS. Пока не уточняется, какая минимальная версия ОС нужна будет для запуска приложения.

Как отмечают в ГНС, после этапа тестирования будут учтены пожелания и предложения пользователей, чтобы улучшить приложение и весь сервис.

Дополнительно в налоговом ведомстве поясняют, как будет работать программный РРО «пРРосто». Приложение взаимодействует с сервером налоговой службы через интернет с использованием открытого программного интерфейса. Приложение поддерживает следующие функции: формирование, подпись, отправка и выдача чеков установленного формата; открытие и закрытие смены; просмотр данных и другие.

Вместе с тем, в ГНС поясняют, что предложенный вариант программного РРО не является эксклюзивным. Наличие открытого программного интерфейса (API) позволит разработчикам ПО предлагать для предпринимателей и применять для собственных нужд альтернативные разработки. При этом разработка не требует сертификации, технической экспертизы, включения в Государственный реестр моделей. Достаточно выполнять требования законодательства, формировать, подписывать и регистрировать чеки в установленном формате и предоставлять их покупателям товаров и получателям услуг, в том числе в электронном формате.

Источник: ГНС

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить