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ГНС
ГНС — последние статьи и новости - ITC.ua
Новости
«ПриватБанк» запустил программные регистраторы расчетных операций (ПРРО) на платежных POS-терминалах
01.12.2020 в 09:51
Обновлено: 01.12.2020 в 10:03
Сергій Кулеш
Сергій Кулеш
Украинский «ПриватБанк» сообщил о начале внедрения программных РРО (регистраторов расчетных операций) для бизнеса, проект реализуется совместно с компаниями SM POS и UKey. Приложения с…
Новости
Налоговая запустила для ФОП чат-бот «InfoTAX» с данным об уплате налогов, его уже можно опробовать в Telegram и Viber
06.11.2020 в 13:13
Обновлено: 06.11.2020 в 13:13
Сергій Кулеш
Сергій Кулеш
Государственная налоговая служба Украины запустила анонсированный ранее электронный сервис «InfoTAX», его уже можно подключить в мессенджерах Telegram и Viber. После подписки в личном кабинете…
Новости
Налоговая упростила процесс закрытия ФОП, так как 450 тыс. украинских предпринимателей ожидают снятия с учета более трех лет
03.11.2020 в 17:25
Обновлено: 03.11.2020 в 17:25
Сергій Кулеш
Сергій Кулеш
Государственная налоговая служба Украины сообщила об активизации работы по снятию с учета физических лиц-предпринимателей, прекративших предпринимательскую деятельность. По данным ГНСУ,…
Новости
Налоговая разработала новый онлайн-сервис infoTAX для упрощения ведения отчетности и уплаты налогов, позже его функциональность интегрируют в «Дію»
28.10.2020 в 15:33
Обновлено: 28.10.2020 в 15:45
Сергій Кулеш
Сергій Кулеш
В ноябре текущего года Государственная налоговая служба Украины запустит новый электронный сервис «infoTAX», сообщил председатель ГНС Алексей Любченко во время совместного брифинга с…
Новости
Минфин выложил бесплатный «РРО в смартфоне» и предложил украинскому бизнесу приобщаться к его тестированию
17.07.2020 в 09:26
Обновлено: 17.07.2020 в 09:42
Сергій Кулеш
Сергій Кулеш
Министерство финансов Украины сообщило, что с 15 июля 2020 года тестовая версия бесплатного фискального приложения программного регистратора расчетных операций (РРО) доступна для всех…
Новости
Минфин и ГНС запустят бесплатный программный РРО с 1 августа, перед этим «РРО в смартфоне» можно будет месяц протестировать
29.05.2020 в 20:20
Обновлено: 29.05.2020 в 19:58
Вадим Карпусь
Вадим Карпусь
Министерство финансов Украины совместно с Государственной налоговой службой завершают подготовку к запуску бесплатного фискального приложения для программного РРО (регистратор расчётных…
Новости
Нет, никаких 19,5% с денежных переводов на карту налоговая брать не будет
19.02.2020 в 15:57
Обновлено: 19.02.2020 в 15:35
Вадим Карпусь
Вадим Карпусь
Недавно в интернете начали появляться публикации, в которых говорится, что теперь украинцам предстоит платить новый налог. Якобы, владельцы банковских карт должны будут оплатить налоги с…
Новости
Налоговая служба запустила тестирование программного РРО «пРРосто»
02.01.2020 в 16:57
Обновлено: 02.01.2020 в 22:31
Вадим Карпусь
Вадим Карпусь
Новый 2020 год принёс немало новшеств для украинских предпринимателей. Одним из них является обязательное использование кассовых аппаратов (регистраторы расчетных операций, РРО) физическими…
Новости
Налоговая служба запустила онлайн-сервис возвращения излишне уплаченных налогов
24.12.2019 в 19:25
Обновлено: 24.12.2019 в 19:17
Вадим Карпусь
Вадим Карпусь
Государственная налоговая служба Украины запустила электронный сервис, который поможет вернуть излишне или ошибочно уплаченные налоги или пеню без визита в налоговую инспекцию. Благодаря…
Новости
Налоговая работает над расширением электронного кабинета и новыми e-сервисами, чтобы стимулировать бизнес добровольно платить налоги
26.11.2019 в 20:23
Обновлено: 26.11.2019 в 20:51
Вадим Карпусь
Вадим Карпусь
Государственная налоговая служба (ГНС) будет реформироваться. И одним из главных направлений её реформирования должны стать развитие онлайн-сервисов и диджитализация. Об этом заявил…
Новости
ГНС ликвидировала один из крупных каналов поставок контрафактной техники в Украину
21.09.2012 в 11:26
Обновлено: 21.09.2012 в 13:10
ITC.UA
ITC.UA
Согласно сообщению Biz.Liga.net, ссылающегося на пресс-службу ГНС, Налоговая милиция Киева ликвидировала один из крупных каналов поставок контрафактной техники в Украину, которая реализовалась…
Новости
Налоговая обратит внимание на электронные деньги и интернет-коммерцию
27.01.2012 в 14:42
Обновлено: 27.01.2012 в 14:54
ITC.UA
ITC.UA
Как сообщает «Коммерсантъ Украина», ссылаясь на слова первого заместителя главы Государственной налоговой службы (ГНС)—начальника налоговой милиции Андрея Головача, налоговая милиция…
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