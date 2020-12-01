ГНС — последние статьи и новости - ITC.ua

Новости

«ПриватБанк» запустил программные регистраторы расчетных операций (ПРРО) на платежных POS-терминалах

Новости

Налоговая запустила для ФОП чат-бот «InfoTAX» с данным об уплате налогов, его уже можно опробовать в Telegram и Viber

Новости

Налоговая упростила процесс закрытия ФОП, так как 450 тыс. украинских предпринимателей ожидают снятия с учета более трех лет

Новости

Налоговая разработала новый онлайн-сервис infoTAX для упрощения ведения отчетности и уплаты налогов, позже его функциональность интегрируют в «Дію»

Новости

Минфин выложил бесплатный «РРО в смартфоне» и предложил украинскому бизнесу приобщаться к его тестированию

Новости

Минфин и ГНС запустят бесплатный программный РРО с 1 августа, перед этим «РРО в смартфоне» можно будет месяц протестировать

Новости

Нет, никаких 19,5% с денежных переводов на карту налоговая брать не будет

Новости

Налоговая служба запустила тестирование программного РРО «пРРосто»

Новости

Налоговая служба запустила онлайн-сервис возвращения излишне уплаченных налогов

Новости

Налоговая работает над расширением электронного кабинета и новыми e-сервисами, чтобы стимулировать бизнес добровольно платить налоги

Новости

ГНС ликвидировала один из крупных каналов поставок контрафактной техники в Украину

Новости

Налоговая обратит внимание на электронные деньги и интернет-коммерцию


Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить