Закон о кассовых аппаратах для ФЛП проголосовали во втором чтении: есть послабления, но общая концепция осталась неизменной





10 дней назад – 10 сентября – депутаты по сокращенной процедуре проголосовали в первом чтении за законопроекты, которые определяют правила использования бизнесом кассовых аппаратов (регистраторы расчётных операций, РРО). Сегодня эти законопроекты (№1053-1 и №1073) были рассмотрены и проголосованы во втором чтении.

После множества критических публикаций депутаты внесли некоторые изменения в законопроекты. Ко второму чтению некоторые нормы поменяли. Однако общая концепция при этом не изменилась. Как и предлагалось ранее, все ФЛП на 2, 3 и 4 группах, работающие в сфере торговли, использовать РРО или ПРРО независимо от дохода. Вместе с тем, есть некоторые послабления.

До 1 октября 2020 года ФЛП, которые работают в сфере торговли и доход которых не превышает 1 млн грн в год, могут не использовать РРО. Это правило не касается тех, кто продает «технически сложные» бытовые товары, подлежащие гарантийному ремонту, а также лекарства и медицинские услуги.

С 1 октября 2020 года до 1 января 2021 года некоторые ФЛП в сфере торговли с доходом меньше 1 млн грн в год всё ещё могут не использовать РРО. Однако этот льготный период не распространяется на предпринимателей, которые торгуют технически сложными товарами, лекарственными препаратами и медицинскими услугами, ювелирными украшениями, б/у-товарами, владеют кафе или ресторанами, туристическим бизнесом, отелями. Также эта льгота не распространяется на интернет-магазины, работающие через ФЛП. Таким образом, интернет-магазинам, работающим через ФЛП, нужно будет перейти на использование кассовых аппаратов не позднее 1 октября 2020 года.

Для ФЛП 2-й группы лимит повышается с 1,5 млн грн до 2,5 млн грн.

Если доход предпринимателя превысил 1 млн грн, он должен начать пользоваться РРО в следующем календарном периоде.

Отметим, что в новой редакции убрали норму, по которой все интернет-магазины на ФЛП должны были переходить на использование РРО уже через шесть месяцев после вступления закона в силу.

Эти правила, как и раньше, будут касаться ФОП, общественного питания и услуг, которые рассчитываются в наличной и/или в безналичной форме (с применением электронных платежных средств, платежных чеков, жетонов и т.п.) при продаже товаров (предоставлении услуг).

Также, проекты вводят программные РРО. Это может быть программа, где данные по расчётным операциям подписываются электронной подписью. Глава парламентского комитета по финансам и налогам Даниил Гетьманцев заявил, что программу уже протестировали в налоговой и она готова к работе. Отмечается, что предприниматель может выбрать программный РРО или классический. По словам Гетманцева, предпринимателю нужно будет «просто скачать программу с сайта ГФС и вести с её помощью операции».

Также законопроектами вводится и понятие электронного чека, который будет работать наравне с бумажным.

Вместе с тем, в законопроектах остались нормы о повышении штрафов и внедрении «кэшбека». Правда, они также были немного смягчены. Напомним, под «кешбеком» подразумевается выплата для покупателей, которые заметят нарушения со стороны магазина при выдаче чеков. В случае выявления таких незарегистрированных чеков граждане смогут обратиться в налоговую службу с заявлением компенсацию стоимости товара из штрафа, который заплатит магазин. В предыдущем проекте закона минимальная сумма покупки для получения права на «кэшбек» была установлена на уровне 500 грн. Ко второму чтению она была увеличена до 850 грн. По словам Данила Гетьманцева, «кешбек» будет касаться только случаев, когда продавец выдал фальшивый чек.

«Процедура может длиться долго, около года, поэтому мы не думаем, что кешбек будет использоваться для злоупотреблений», — сказал он.

Что касается штрафов за нарушение кассовых операций, то они немного снижены. На время переходного периода за первое нарушение штраф составит 10% от стоимости товара, за второе — 50%. После переходного периода штрафы увеличиваются: до 100% за первое нарушение, и до 150% за второе. Также, законопроекты устраняют штраф за то, что предприниматель не ведёт книгу учета расчетных операций.

Источник: AIN