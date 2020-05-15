Минг-Чи Куо: Apple готовит новые планшеты iPad и iPad mini с более крупными дисплеями





Известный аналитик Минг-Чи Куо подготовил свой новый прогноз о грядущих обновлениях мобильных устройств Apple. По его словам, компания из Купертино планирует выпустить новый 10,8-дюймовый iPad и новый iPad mini с дисплеем, который может достигать 9 дюймов. В записке также упоминается о потенциальной дате выпуска гарнитуры добавленной реальности от Apple.

Судя по имеющейся информации, новый 10,8-дюймовый iPad будет выпущен во второй половине этого года, а новый iPad mini с размером экрана от 8,5 до 9 дюймов появится в первой половине 2021 года. При этом у обеих моделей будут сравнительно доступные цены.

Пока непонятно, как именно эти новые планшеты могут вписаться в существующую линейку Apple iPad – они её дополнят и расширят или же придут на смену существующим моделям. На текущий момент самый доступный iPad стоимостью $329 имеет 10,2-дюймовый дисплей, а iPad Air за $499 – 10,5-дюймовый. Это означает, что у 10,8-дюймового iPad будет экран большего размера, чем у обеих моделей. И iPad mini с 9-дюймовым дисплеем будет большим шагом вперед по сравнению с 7,9-дюймовым экраном нынешнего iPad mini.

Дополнительно Минг-Чи Куо сообщил, что гарнитура дополненной реальности Apple может появиться лишь в 2022 году. Предыдущие утечки утверждали, что Apple работает над двумя такими устройствами. При этом гарнитура дополненной реальности выйдет на рынок в 2022 году, а годом позже появятся и очки дополненной реальности.

Источник: The Verge