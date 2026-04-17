Новости Устройства 17.04.2026

Ажиотажный спрос: Apple не успевает поставлять новый MacBook Neo

Новый MacBook Neo, который позиционируется как самый доступный ноутбук в линейке Apple, стал настоящим хитом продаж. Согласно данным официального сайта и отчетов ритейлеров, все запасы устройств, выделенные на апрель, были полностью исчерпаны лишь через несколько дней после старта заказов.


Аналитики отмечают, что сроки доставки для новых покупателей уже сместились на середину и конец мая. Это свидетельствует о том, что первоначальный интерес к модели значительно превысил прогнозы компании относительно производственных мощностей на старте.

MacBook Neo привлек внимание пользователей благодаря сочетанию компактного дизайна и энергоэффективного чипа серии «M». Для многих студентов и домашних пользователей это устройство стало идеальной заменой устаревшим моделям MacBook Air, предлагая современные возможности за умеренную цену.

Успех новинки подтверждает правильность стратегии Apple по расширению присутствия в сегменте бюджетных решений. Компании удалось предложить продукт, который сохраняет фирменное качество сборки и экосистему, оставаясь при этом финансово привлекательным для широкой аудитории.


Несмотря на дефицит Apple уверяет, что активно наращивает объемы производства. Партнеры компании в Азии уже получили дополнительные заказы на комплектующие, чтобы стабилизировать ситуацию с поставками и сократить время ожидания для клиентов уже к началу лета.

Эксперты рынка сравнивают запуск MacBook Neo с успехом первого iPhone SE. Высокая производительность в сочетании с более низким ценником создала волну спроса, которая может сделать эту модель самым продаваемым ноутбуком Apple по итогам 2026 года.

Для тех, кто планирует приобрести новинку в ближайшее время, рекомендуется регулярно проверять наличие у крупных ритейлеров, поскольку небольшие партии товара могут появляться в магазинах раньше, чем обновится статус доставки в официальном онлайн-сторе.

Источник: 9to5Mac

Популярные новости

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить