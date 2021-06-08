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Министерство юстиции США вернуло большую часть выкупа из 75 Bitcoin, который Colonial Pipeline выплатила вымогателям

Министерство юстиции США вернуло большую часть выкупа из 75 Bitcoin, который Colonial Pipeline выплатила вымогателям

Министерство юстиции США вернуло большую часть выкупа из 75 Bitcoin, который Colonial Pipeline выплатила вымогателям


В прошлом месяце оператор крупнейшего в США топливопровода Colonial Pipeline подвергся серьёзной атаке с применением программы-вымогателя. Это привело к приостановке работы трубопровода и возникновению дефицита топлива в некоторых регионах США. Несмотря на то, что ФБР рекомендует организациям не выплачивать выкуп злоумышленникам, компания всё же заплатила вымогателям 75 криптомонет Bitcoin, что на тот момент составляло около $4 млн.

Но теперь Министерство юстиции США добилось конфискации криптомонет Bitcoin на сумму $2,3 млн, которые передавались группе вымогателей в качестве выкупа. Сообщается, что 63,7 монеты Bitcoin, переданные участникам DarkSide 8 мая, были изъяты. Этого результата удалось добиться в том числе благодаря содействию компании Colonial Pipeline, которая уведомила ФБР и предоставила информацию о переводе собственных 75 криптомонет Bitcoin группе DarkSide.

Отмечается, что проанализировав публичную информацию Bitcoin,  правоохранительные органы смогли отследить несколько переводов криптовалюты и установить, что примерно 63,7 монеты, представляющих выкуп жертвы, были переведены на конкретный адрес. К этому адресу у ФБР был «приватный ключ», необходимый для доступа к средствам. В рамках этой операции свою деятельность координировали несколько команд. В конечном итоге, правоохранители смогли изъять у злоумышленников эти активы. На текущий момент стоимость криптовалюты Bitcoin существенно снизилась по сравнению с прошлым месяцем.

Источник: neowin

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