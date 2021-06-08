Министерство юстиции США вернуло большую часть выкупа из 75 Bitcoin, который Colonial Pipeline выплатила вымогателям





В прошлом месяце оператор крупнейшего в США топливопровода Colonial Pipeline подвергся серьёзной атаке с применением программы-вымогателя. Это привело к приостановке работы трубопровода и возникновению дефицита топлива в некоторых регионах США. Несмотря на то, что ФБР рекомендует организациям не выплачивать выкуп злоумышленникам, компания всё же заплатила вымогателям 75 криптомонет Bitcoin, что на тот момент составляло около $4 млн.

Но теперь Министерство юстиции США добилось конфискации криптомонет Bitcoin на сумму $2,3 млн, которые передавались группе вымогателей в качестве выкупа. Сообщается, что 63,7 монеты Bitcoin, переданные участникам DarkSide 8 мая, были изъяты. Этого результата удалось добиться в том числе благодаря содействию компании Colonial Pipeline, которая уведомила ФБР и предоставила информацию о переводе собственных 75 криптомонет Bitcoin группе DarkSide.

Отмечается, что проанализировав публичную информацию Bitcoin, правоохранительные органы смогли отследить несколько переводов криптовалюты и установить, что примерно 63,7 монеты, представляющих выкуп жертвы, были переведены на конкретный адрес. К этому адресу у ФБР был «приватный ключ», необходимый для доступа к средствам. В рамках этой операции свою деятельность координировали несколько команд. В конечном итоге, правоохранители смогли изъять у злоумышленников эти активы. На текущий момент стоимость криптовалюты Bitcoin существенно снизилась по сравнению с прошлым месяцем.

Источник: neowin