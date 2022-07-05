Минцифра анонсировала Digital4Freedom — «диджитал-лендлиз» для топовых IT-компаний мира. «Киевстар», Vodafone и Датагруп-Volia внесут 400 млн грн в фонд UNITED24

Министерство цифровой трансформации Украины 4 июля провело презентацию в рамках международной конференции URC-2022 в швейцарском городе Лугано, где анонсировало Digital4Freedom — новую инициативу стремительного восстановления и развития Украины через инновации и цифровизацию, которую министерство характеризует не иначе как диджитал-лендлиз.

Digital4Freedom

Инициатива Digital4Freedom является частью глобальной платформы UNITED24, в рамках которой все желающие могут вносить денежные взносы для восстановления Украины. С новым проектом Минцифра в первую очередь обращается в технологический сегмент — топовые мировые технологические компании, такие как: Microsoft, Apple, Amazon, Google, IBM, Palantir, Mastercard, Visa, Rakuten и другие. Цель — привлечение инвестиций в украинский IT-сектор. Можно вспомнить, что одной из главных целей, которые ставит перед собой команда Михаила Федорова, является увеличение доли IT в ВВП страны с нынешних 4% до 10%, и значительная роль в достижении этой цели отведена «Дія.City».

«Наше предложение топовым технологическим компаниям мира – это диджитал-лендлиз. Каждый может приобщиться к строительству цифрового будущего и внести свой вклад в развитие цифровой Украины. Digital4Freedom поможет создать новую Украину — наиболее свободную и цифровую страну в мире, где вместо аналоговых чиновников и справок работает paperless, вместо наличной валюты — cashless, IT-сектор занимает 40% в ВВП, а сама страна превращается в крупнейший IT-хаб Восточной Европы. фокусом на безопасных решениях». из официального описания инициативы

«Киевстар», Vodafone и Датагруп-Volia внесут более 400 млн грн в UNITED24

После презентации Digital4Freedom Минцифра сообщила о подписании меморандума с «Киевстар», Vodafone и Datagroup-Volia, которые вместе выделят более 400 млн грн для президентской платформы UNITED24. Большую часть — 300 млн грн помощи — в фонд UNITED24 перечислит мобильный оператор «Киевстар». Сообщается, что средства будут перечислены в течение года с даты подписания Меморандума на специальный счет, открытый в Национальном банке Украины для обеспечения государственной программы UNITED24.

Приоритетными направлениями социального партнерства между Киевстаром и Министерством цифровой трансформации Украины станет модернизация и строительство цифровой инфраструктуры государства, дальнейшее развитие новых технологий, усиление киберзащиты государства и реализация ключевых задач, поставленных в рамках программы UNITED24.

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В Лугано правительство Украины также представило масштабный 10-летний план восстановления Украины, который оценивается в 750 млрд долларов. Премьер-министр Денис Шмигаль на конференции отметил, что основным источником финансирования восстановления должны стать конфискованные активы россии и российских олигархов, которые, по разным оценкам, составляют от $300 до $500 млрд.