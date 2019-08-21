Мобильная клавиатура Grammarly Keyboard научилась предлагать синонимы





Мобильная клавиатура Grammarly Keyboard для платформ Android и iOS получила поддержку новой функции.

Теперь в процессе ввода текста приложение может рекомендовать синонимы, предлагая несколько слов, которые могут быть подходящими или уместными. Активировать данную возможность можно в настройках приложения. Клавиатура Grammarly Keyboard доступна для загрузки в магазинах приложений App Store и Google Play.

Напомним, в 2009 году трое украинцев – Алексей Шевченко, Максим Литвин и Дмитрий Лидер – основали стартап Grammarly и запустили одноименный онлайн-сервис проверки правописания и грамматики на английском языке, который стал очень популярным. Несколько лет назад компания выпустила мобильное приложение-клавиатуру Grammarly Keyboard для платформы iOS, а затем аналогичное приложение стало доступным и для владельцев мобильных устройств на базе Android.

Источник: Engadget