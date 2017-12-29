МОН «попросило» вузы и других ограничить доступ к сайтам в доменных зонах «.ru» и «.ру»

В начале этого года Петр Порошенко утвердил Доктрину информационной безопасности Украины, определяющую национальные интересы и приоритеты государственной политики в информационной сфере. И вот сейчас Министерство образования и науки Украины распорядилось ограничить доступ к сайтам, находящимся в доменных зонах «.ru» и «.ру». Распоряжение касается всех высших учебных заведений и других учреждений, находящихся в подчинении ведомства. Копия письма оказалась в распоряжении ресурса «УП».

Как следует из текста, ограничение касается всех случаев, кроме исключительных ситуаций, когда доступ предоставляется определенному кругу сотрудников и только при условии получения разрешения руководства.

Основанием для этого послужила упомянутая в начале Доктрина. В МОН такой шаг объяснили защитой интересов Украины в сфере информационной безопасности. Немного непонятно, почему это шаг предприняли только сейчас, если Доктрину приняли еще в начале года. Еще неясно, что там делает доменная зона Парагвая “.ру”, доменные зоны России – .рф и .рус. Видимо, в министерстве немного перестарались.

Судя по всему, эта инициатива исходит не от МОН, а от Кабмина. По данным «УП», аналогичные поручения получили все министерства, так что в будущем все государственные учреждения и ведомства должны будут ввести запрет на сайты в доменах России.

Отдельно в письме говорится о необходимости проведения дополнительной «разъяснительной работы» касательно непозволительности использования российских сервисов, в том числе почтовых служб, в служебных целях.

Источник: УП