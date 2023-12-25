Monobank снова предлагает «потрусить» новогоднюю елку на подарки (FPV-дроны) для ВСУ

Соучредитель Monobank Олег Гороховский анонсировал возвращение прошлогодней акции с «тряской» виртуальной елки. Фактически это сбор на нужды ВСУ, к которому могут присоединиться все клиенты банка.

«Трусите – выпадают наши деньги на ВСУ. А при желании можете еще и от себя задонатить», ─ рассказал Олег Гороховский.

В этот раз организаторы подготовили некоторые нововведения к акции. Елку теперь можно найти, нажав на иконку над выпиской, или поймав кота на ракете. Кроме того, теперь можно «натрусить» еще подарков и для себя:

У всех есть шанс вытряхнуть фирменную футболку, шапку или platinum-карту с 2 годами бесплатного обслуживания.

Каждый, кто задонатит от 100 грн, получит уникальный костюм для кота и скин на карту. А еще 5 случайных донатеров получат бесплатный комплект страхования ОСАГО и Мини-КАСКО.

За донаты от 1000 грн разыграют портрет Владимира Зеленского, купленный на благотворительном аукционе «Украинской правды» за $156 тыс.

Вместе с тем украинские компании теперь могут оказаться на новогоднем шарике на елке. Стоимость украшения – 1 млн грн доната. Логотипы Rozetka и Аврора уже красуются на елке, однако осталось еще 3 места.

Все собранные средства пойдут на закупку FPV-дронов для 28 ОМБр и 53 ОМБр. Кроме «тряски» елки можно напрямую поддержать сбор по ссылке.

Итоги сбора будут подводить 2 января. В прошлом году акция принесла 55 млн. грн.