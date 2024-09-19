Монструозная батарея CATL на 600 кВтч заряжается до 70% емкости всего за 15 минут, но это сокращает ресурс более чем в 2 раза

В дополнение к батареи Tectrans Bus Edition с ресурсом службы 15 лет и плановым пробегом 1,5 млн км компания CATL также представила несколько других своих разработок. Все новинки основаны на технологии CATL CTP (cell-to-pack) 3.0, обеспечивающей повышенную эффективность.

Батарея Tectrans-T может похвастаться колоссальной емкостью 600 кВтч, что может обеспечить приличный запас автономности электрическим грузовикам.

CATL предлагает две версии Tectrans-T. Первая, Long Life Edition, имеет ресурс службы в 2,8 млн км и 15-летнюю гарантию. Эта версия также поддерживает решение CATL для замены аккумуляторов с помощью шасси QIJI Energy, что обещает сокращение времени простоя и повышение эффективности работы для владельцев автопарков.

Для тех, кто предпочитает быструю зарядку, предлагается версия Superfast Charging Edition. Она позволяет зарядить батарею до 70% емкости за 15 минут. Однако в этом случае ресурс службы несколько ниже и составляет 1,2 млн км.

Обе версии Tectrans-T предлагают запас хода в 500 км, и CATL утверждает, что батареи уже доказали свою эффективность в ходе тщательных испытаний.

Также CATL предлагает аккумуляторы Tectrans-L, предназначенные для легких коммерческих электромобилей. Они имеют емкость от 30 до 200 кВтч и обеспечивают автономный пробег от 150 км до 500 км.

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Источник: arenaev

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