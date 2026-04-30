banner
Новости Устройства 30.04.2026

Motorola добавляет перископ: Edge 70 Pro получил 4 камеры по 50 Мп и цену от €800

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Motorola додає перископ: Edge 70 Pro отримав 4 камери по 50 Мп і ціну від €800

Motorola представила на глобальном рынке флагманский смартфон Motorola Edge 70 Pro. Она присоединилась к Motorola Edge 70 и Motorola Edge 70 Fusion. Новинка стала прямым преемником Motorola Edge 60 Pro и получила ряд обновлений и улучшений.


Характеристики Motorola Edge 70 Pro

Смартфон получил 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2772х1272 и частотой 144 Гц. Пиковая яркость достигает 5200 нит, а в режиме HBM — 1800 нит. Это означает, что экран остается читабельным даже при ярком освещении. Новинка оснащена процессором Dimensity 8500 Extreme. На выбор пользователей доступны конфигурации с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ встроенного хранилища. Слот для карты памяти отсутствует.

Motorola додає перископ: Edge 70 Pro отримав 4 камери по 50 Мп і ціну від €800

Motorola уделила особое внимание камерам Edge 70 Pro. Смартфон имеет четыре модуля камеры, и все они 50-мегапиксельные. На сданой панели расположилась тройная камера. Основной сенсор — Sony Lytia 710 с OIS. Также есть ультраширокоугольная камера с углом обзора 122°. Дополняет картину перископический телефото модуль с 3,5-кратным оптическим зумом, который появился именно в глобальной версии. Он имеет эквивалентное фокусное расстояние 81 мм, оснащен OIS и поддерживает до 50-кратного цифрового увеличения. Фронтальная 50-мегапиксельная камера поддерживает HDR и запись видео 4K@30fps, но об автофокусе не упоминается.


Motorola додає перископ: Edge 70 Pro отримав 4 камери по 50 Мп і ціну від €800

Аккумулятор имеет емкость 6500 мА-ч. Он поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт и реверсивную проводную зарядку на 5 Вт. Для глобальной версии добавили беспроводную зарядку мощностью 15 Вт и реверсивную беспроводную на 5 Вт. Корпус обеспечивает защиту от пыли и воды по стандартам IP68/IP69, и соответствует требованиям военного стандарта MIL-STD-810H. Толщина корпуса составляет 7,4 мм (без блока камер). Устройство поставляется с Android 16 и получит три обновления ОС.

Цена

В Европе Motorola Edge 70 Pro оценили в €799 (примерно $935). В то же время компания не уточнила, какую именно конфигурацию памяти получит базовая версия — 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.

Motorola Edge 70 Pro за $415 получил три 50 МП камеры и большой дисплей 144 Гц

Спецпроекты
Источник: notebookcheck

Популярные новости

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить