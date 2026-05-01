Новости Устройства 01.05.2026

Moto G87 за €399 получил 200 МП камеру и защиту военного класса: но есть нюанс

Вадим Карпусь

Moto G87 за €399 отримав 200 МП камеру та захист воєнного класу: але є нюанс

В дополнение к флагману Edge 70 Pro и бюджетнику Moto G47 компания Motorola выпустила смартфон среднего уровня Moto G87 — преемника прошлогоднего Moto G86. Эта модель получила обновленный дизайн, заметно лучший экран и камеру, но в то же время стала слабее предшественника по уровню производительности.


Характеристики Moto G87

Внешне смартфон сохранил знакомый стиль, но производитель подправил детали. Блок камер остался выступающим, однако его контур теперь изогнут в верхнем правом и нижнем левом углах. Корпус получил более округлые края, так что в руке устройство выглядит мягче. Это не революция, но аккуратная доработка.

Новый Moto G87 получил 6,78-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость достигает 5000 нит — это самое большое значение среди всех смартфонов серии Moto G. Защиту обеспечивает стекло Gorilla Glass 7i.


Под капотом ситуация менее однозначная. Вместо MediaTek Dimensity 7300 у предшественника здесь использовали MediaTek Dimensity 6400. Это шаг назад в производительности. Смартфон комплектуют до 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ хранилища. Есть функция расширения оперативной памяти до 24 ГБ и поддержка карт microSD объемом до 2 ТБ.

Камера Moto G87 имеет два модуля на задней панели. Основной модуль получил сенсор на 200 Мп с диафрагмой f/1.8, оптической стабилизацией и 2-кратным зумом без потери качества. Дополнительно есть 8 Мп ультраширокоугольная камера. И еще доступна фронтальная камера с сенсором на 32 Мп. Пользователи получают профессиональный режим съемки, живые фильтры и инструменты редактирования на базе Google Photos.

Аккумулятор остался без изменений, его емкость составляет 5200 мА-ч. Устройство поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 30 Вт. Вместе с тем производитель сделал акцент и на выносливости. Устройство соответствует стандартам IP66, IP68 и IP69, а также военному стандарту MIL-STD 810H. Поддержка Water Touch позволяет пользоваться экраном даже мокрыми пальцами. Среди других характеристик упоминаются Bluetooth 5.4, NFC, Wi-Fi 5, поддержка двух SIM-карт и стереодинамики, которые, по заявлению компании, на 280% мощнее тех, что были в Moto G86. Новинка работает на базе Android 16но информации о продолжительности программной поддержки пока нет.

Цена

Новый смартфон Moto G87 поступит в продажу в Европе, а также в регионах Ближнего Востока, Турции и Африки в ближайшие недели. Стартовая цена — €399. Смартфон доступен в цветах Pantone Blue Atoll и Pantone Overture.

Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
