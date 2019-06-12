Mozilla хочет внедрить в Firefox платный сервис подписки для доступа к «премиальным» функциям, но сам браузер останется бесплатным





Компания Mozilla планирует начать предлагать сервис подписки в своём браузере Firefox, который будет предоставлять некоторые «премиальные» функции, такие как VPN и облачное хранилище данных. Запуск сервиса запланирован на октябрь.

Пока что компания не спешит делиться подробностями о новом платном сервисе подписки. Не уточняется, будет ли это единая подписка, предлагающая доступ сразу ко всем функциям, или же пользователь сможет платить лишь за требуемые ему возможности.

Mozilla начала тестирование VPN-сервиса в октябре прошлого года. Однако он существовал лишь в качестве тестового предложения и был доступен только для небольшой группы пользователей. Те, кому была предоставлена ​​возможность, могли подписаться через Firefox, оплачивая $10 в месяц за доступ к ProtonVPN.

Цель Mozilla заключается в «диверсификации источников дохода», чтобы она не зависела от денег, которые получает от поисковых компаний, за размещение своих поисковых сервисов в браузере. Большая часть этих денег поступает от прямого конкурента на рынке браузеров – Google. Потому поиск альтернативных источников дохода выглядит вполне логичным шагом.

Mozilla заявляет, что не будет взимать плату за любые существующие функции Firefox в рамках перехода на предоставление сервиса подписки. Вместо этого компания просто использует тот факт, что её браузер уже присутствует на огромном количестве компьютеров, чтобы продавать дополнительные сервисы людям, которые в настоящее время вообще не платят компании.

Источник: The Verge