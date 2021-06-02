Mozilla выпустила обновление Firefox 89 с новым интерфейсом Proton. Это самое крупное изменение дизайна за последние годы





Mozilla представила обновление Firefox под номером 89 — в нем разработчики переработали интерфейс, удалив редко используемые функции, улучшили работу уведомлений и подсказок, сделав их более информативными и менее отвлекающими, а также подумали о конфиденциальности пользователей.

За последнее десятилетие Mozilla несколько раз серьезно пересматривала дизайн Firefox — в 2014 году был внедрен интерфейс Australis (с большой кнопкой «Назад» и вкладками в стиле Chrome), а затем в 2017 году — интерфейс Photon. 1 июня вышло обновление Firefox 89, ознаменовавшее очередное крупное визуальное обновление браузера — новый интерфейс получил название Proton (не путать с одноименным инструментом Valve).

Очередной редизайн получился менее масштабный, чем Australis и Photon, так что, возможно, на сей раз жалоб на изменения будет меньше. В большинстве своем — это мелкие и весьма незаметные обновления вроде увеличения расстояния между некоторыми элементами, сокращение количества значков в адресной строке и главном меню и так далее. Появилась отдельная кнопка сервиса отложенного чтения Pocket (принадлежит Mozilla) на панели инструментов по умолчанию. Но при желании ее можно легко удалить.

Наиболее существенное изменение — переделанная панель вкладок. Вкладки теперь «парят», отбрасывая тень на адресную строку. Это определенно свежий визуальный подход к организации вкладок. При этом в функциональном плане никаких изменений не произошло, поэтому не понадобится много времени для адаптации к обновленному виду.

Поработали разработчики и над приватностью — в режиме приватного просмотра по умолчанию активна полная защита cookie-файлов. Функция запрещает сайтам использовать cookie для отслеживания активности в сети.

В официальном блоге Mozilla охарактеризовала обновление следующим образом:

«Свежий новый Firefox приятен для глаз, яркий и плавный на экранах любого размера — компьютеров, телефонов и планшетов. Новый набор значков, четкая типографика и продуманное использование пустого пространства на всех уровнях отражают современную эстетику 2021 года. Мы каждый раз с большим нетерпением ждем запуска нового Firefox, а когда дело доходит до серьезного изменения дизайна, как сейчас, хочется как можно быстрее поделиться с вами новыми опытом. Если в какой-то момент вы расстались с Firefox, этот современный подход — внутри и снаружи — должен вернуть былые чувства и сделать Firefox вашим основным браузером».

Новую версию браузера Firefox для Windows, Mac OS X и Linux можно загрузить c сайта Mozilla, а также магазинов Play Store и App Store — для Android и iOS. Одновременно вышло обновление ветки с длительным сроком поддержки 78.11.0, а в стадию бета-тестирования вот-вот переведет версия Firefox 90, релиз которой намечен на 13 июля.