Valve Proton уже обеспечивает полную совместимость с Linux для более чем 6,5 тыс. Windows-игр

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Инструмент Valve Proton сегодня перешагнул отметку в 6,5 тыс. поддерживаемых игр. Об этом свидетельствует фанатский сервис ProtonDB (аналог Steam Database), который внимательно следит за развитием проекта.

История проекта Proton, являющегося частью инициативы Steam Play (возможность играть в купленные игры независимо от платформы), началась в 2018 году. Цель инициативы — обеспечить простую возможность запуска Windows-игр из каталога Steam на Linux. Proton представляет собой модифицированный дистрибутив Wine, приправленный пакетом соответствующих библиотек (читай: DXVK или DirectX over Vulkan — это основанная на API Vulkan оболочка для запуска 3D-приложений DirectX 9/10/11 в среде Wine) и прочих механизмов обеспечения совместимости.

На момент запуска в 2018 году Valve Proton поддерживал всего 30 проектов. Теперь их больше 6,5 тыс. (6502, если быть точным).

Это достаточно весомое достижения для игрового сообщества Linux, которое затмевает работу любой компании, занимающейся портированием игр. Ежемесячно более 100 игр получают полную совместимость с Linux. Заметно возросло и среднее качество игр. Из 1000 самых популярных игр в Steam около 67% отлично работают без каких-либо изменений или с незначительными доработками.

Остается добавить, что сам проект Proton тоже активно развивается — буквально в феврале вышла версия с порядковым номером Proton 5.0, которая с тех пор получила несколько обновлений.

Источник: Techpowerup и ProtonDB