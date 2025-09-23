banner
Мрачное будущее: встречайте съедобный пластик, произведенный черными грибками из мусора

Олександр Федоткін

Похмуре майбутнє: зустрічайте їстівний пластик, вироблений чорними грибками зі сміття

Немецкий стартап Biophelion создал инновационный способ переработки промышленных пластиковых отходов в высококачественные материалы с помощью черных дрожжеподобных грибков. 

Biophelion — дочерняя компания Института исследований природных продуктов и биологии инфекций им. Лейбница. Она была создана в рамках инициативы «Circular Biomanufacturing Challenge» Федерального агентства по прорывным инновациям (SPRIND). Предложенная технология может потенциально способствовать уменьшению выбросов углерода в химической промышленности, которую считают одним из ключевых источников загрязнения на планете. На химическую промышленность приходится около 5% мировых выбросов CO₂.

Технология использует уникальную метаболическую гибкость черного дрожжеподобного грибка для преобразования пластиковых отходов в ценные материалы. Черные грибки расщепляют отходы с высоким содержанием углерода, которые в больших количествах образуются при производстве биоэтанола, переработке сахара или изготовлении бумаги. 

Лейбниц-ХКИ

Вместо выбросов CO₂ в атмосферу микроорганизмы превращают его в полезные соединения, замыкая таким образом углеродный цикл. Благодаря черным дрожжам из грибков отходы превращаются в биополиэстер, который можно использовать для упаковки продуктов, съедобный полимер пулуллан, который широко используется в пищевой промышленности, и на новое поверхностно-активное вещество, которое сейчас все еще находится на стадии исследований. В отличие от традиционных химических процессов, требующих больших затрат энергии и производящих вредные побочные продукты, новый биотехнологический процесс обещает быть чистым, эффективным и циклическим.

«Biophelion разрабатывает приложения, которые сегодня пока немыслимы. Мы открываем новые горизонты с пулулланом и, в частности, нашей молекулой поверхностно-активного вещества», — отмечает один из основателей Biophelion и будущий техдиректор Тилл Тисо. 

Сейчас стартап изучает дополнительные возможности использования новых материалов, в частности, использование пулуллана как материала для 3D-печати. Успешная реализация этого позволит заменить пластики из отходов нефтяной промышленности в стремительно растущих секторах аддитивного производства. В долгосрочной перспективе исследователи планируют производить из пулуллана биореакторы, напечатанные на 3D-принтере. 

Между тем поверхностно-активные вещества изготавливаются в больших количествах, широко используются в средствах для мытья посуды и других моющих средствах, затем попадая в сточные воды и загрязняя окружающую среду. Поэтому биологические ПАВ, которые легко разлагаются, могут стать альтернативой.

Источник: Interesting Engineering

