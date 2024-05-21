Мстил за кражу iPhone и поджег не тот дом — мужчина признал вину в убийстве пяти человек

В пятницу, 17 мая, 20-летний Кевин Буи признал себя виновным в убийстве семьи из пяти человек из-за похищенного Apple iPhone. Ужаса добавляет то, что молодой человек перепутал дома и поджег не ту дверь, хотя преступление и без того тяжкое.

Житель штата Колорадо, США, поджег дом в Денвере в 2020 году, думая, что мстит за кражу iPhone. Как сообщает окружная прокуратура Денвера, он признал себя виновным в по двум пунктам обвинения в убийстве второй степени. Буи, которому на момент пожара, 5 августа 2020 года, было 16 лет, привлекли к ответственности как совершеннолетнего.

В показаниях об аресте говорится, что iPhone Буи украли в процессе торговли наркотиками. Следователи заявили, что он намеревался поджечь дом тех, кто его ограбил. Он отследил айфон с помощью специального приложения Apple для таких случаев.

Следователи заявили, что Буи каким-то образом неправильно определил собственность и вместо нужного ему поджег дом семьи сенегальских иммигрантов. В результате пожара погибли пять человек, среди них 21-месячный ребенок и 6-месячный младенец.

NBC News сообщило, что в рамках соглашения о признании вины с Буи было снято 60 других обвинений, включая убийство первой степени и поджог. Ему грозит 60 лет тюрьмы, приговор будет назначен на 2 июля.

Буи был не один и является последним из трех человек, которые заявили вину в связи с пожаром. Диллона Сиберта, который признал себя виновным в убийстве второй степени по соглашению о признании вины, в прошлом году приговорили к трем годам заключения для несовершеннолетних и семи годам в тюрьме штата для молодых заключенных. Гэвин Сеймур был приговорен к 40 годам заключения после того, как в марте признал себя виновным в убийстве второй степени.

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Хотя такие программы, как Find My, могут быть невероятно точными, они не совсем надежны. В 2022 году спецотряд в Денвере по ошибке ворвался в дом 77-летней женщины в поисках грузовика с похищенным оружием и iPhone. Адвокат женщины сказал, что полиция полагалась на приложение Find My, которое в итоге привело их к неправильному адресу. В марте суд присяжных присудил женщине компенсацию в $3,76 млн.

Источник: Business Insider