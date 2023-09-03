Новости WTF 03.09.2023 в 14:52

Чтобы украсть Apple iPhone 14 Plus, китаянка перегрызла кабель

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Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

Женщину из юго-восточного Китая арестовали за кражу Apple iPhone 14 Plus. Этот случай не заслуживал бы внимания, если бы не способ совершения преступления. Женщине удалось украсть iPhone и спокойно удалиться после того, как она зубами перегрызла кабель защиты демонстрационного образца.

Щоб вкрасти Apple iPhone 14 Plus китаянка перегризла кабель

Жительница провинции Фуцзянь по фамилии Цю вошла в магазин телефонов и поначалу вела себя обыкновенно. Она ходила по магазину, разглядывала разные товары, но наибольшее любопытство проявляла к отделу смартфонов. Когда кто-то проходил мимо того самого злосчастного iPhone 14 Plus, она просто листала экран, но записи камеры наблюдения показали, что когда рядом не было никого, она начинала грызть кабель, удерживавший устройство.

Щоб вкрасти Apple iPhone 14 Plus китаянка перегризла кабель

Вскоре после этого Цю вышла из магазина, а через некоторое время персонал заметил неподключенный кабель и отсутствующий iPhone. Работники магазина вызвали полицию, которая задержала женщину через полчаса.

Цю объяснила полиции, что пошла в магазин, чтобы купить новый смартфон взамен утерянному. Действительно, кажется, что решение грызть кабель безопасности не было заранее спланированным – для этого лучше подошли бы ножницы или косметические кусачки, которые есть почти у каждой женщины.

Не стоит повторять эту попытку даже в качестве эксперимента: большинство таких кабелей оснащены металлической защитой и могут повредить зубы. Гораздо лучшее решение – подобрать смартфон по приемлемой цене.

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Чтобы украсть Apple iPhone 14 Plus, китаянка перегрызла кабель
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Павло Осадчук

копірайтер з досвідом у Web3 і крипті

Источники: South China Morning Post, Tom’s Hardware

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