Чтобы украсть Apple iPhone 14 Plus, китаянка перегрызла кабель

Женщину из юго-восточного Китая арестовали за кражу Apple iPhone 14 Plus. Этот случай не заслуживал бы внимания, если бы не способ совершения преступления. Женщине удалось украсть iPhone и спокойно удалиться после того, как она зубами перегрызла кабель защиты демонстрационного образца.

Жительница провинции Фуцзянь по фамилии Цю вошла в магазин телефонов и поначалу вела себя обыкновенно. Она ходила по магазину, разглядывала разные товары, но наибольшее любопытство проявляла к отделу смартфонов. Когда кто-то проходил мимо того самого злосчастного iPhone 14 Plus, она просто листала экран, но записи камеры наблюдения показали, что когда рядом не было никого, она начинала грызть кабель, удерживавший устройство.

Вскоре после этого Цю вышла из магазина, а через некоторое время персонал заметил неподключенный кабель и отсутствующий iPhone. Работники магазина вызвали полицию, которая задержала женщину через полчаса.

Цю объяснила полиции, что пошла в магазин, чтобы купить новый смартфон взамен утерянному. Действительно, кажется, что решение грызть кабель безопасности не было заранее спланированным – для этого лучше подошли бы ножницы или косметические кусачки, которые есть почти у каждой женщины.

Не стоит повторять эту попытку даже в качестве эксперимента: большинство таких кабелей оснащены металлической защитой и могут повредить зубы. Гораздо лучшее решение – подобрать смартфон по приемлемой цене.

Источники: South China Morning Post, Tom’s Hardware