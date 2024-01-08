Мультископ от Withings: термометр, пульсоксиметр и ЭКГ в одном флаконе — за $250

Компания Withings на выставке CES 2024 представила универсальный медицинский гаджет — так называемый мультископ, который измеряет температуру, делает кардиограммы, считывает уровень кислорода в крови и работает как стетоскоп для контроля состояния легких и сердца.

Само устройство, которое получило название BeamO, напоминает некоторые другие бесконтактные термометры Withings, но дополнительно содержит датчики фотоплетизмографии, электроды для считывания ЭКГ, цифровой стетоскоп и инфракрасный датчик температуры.

Однако самое интересное, что компании удалось добавить ко всей этой смеси еще и стетоскоп, который с помощью пьезоэлектрического диска улавливает акустический шум в вашей груди или спине, а затем трансформирует его в сигнал, который может считывать BeamO. Устройство также имеет USB-C переходник для разъема наушников, чтобы вы могли прослушать запись, прежде чем передавать ее в приложение Withings (во время сеансов телемедицины также можно передавать аудио непосредственно своему врачу).

Все эти устройства уже существуют раздельно, и новинка состоит лишь в том, что они на этот раз собраны в универсальном гаджете, который можно использовать на нужды всей семьи.

Некоторые функции еще предстоит проверить Управлению по продовольствию и медикаментам США, однако в пресс-релизе компания пишет, что BeamO ожидается в продаже уже в июне 2024-го, по цене $250.

В 2019 году Withings представила часы ScanWatch, которые имели функцию ЭКГ и мониторинга жизненных показателей во время сна, однако они так и не попали в продажу в США. В 2022 году компания анонсировала Withings Body Scan, умные весы с функциями ЭКГ, но разрешение получила лишь в конце августа 2023 года. Представленный в прошлом году U-Scan, устройство для домашнего анализа мочи, все еще ожидается.

Курс Англійської. Подолай мовний бар'єр та розширюй коло друзів на розмовних клубах. Дізнатись про курс

Источник: The Verge