Новости CES 2024 08.01.2024 в 09:35 comment views icon

Мультископ от Withings: термометр, пульсоксиметр и ЭКГ в одном флаконе — за $250

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Мультископ от Withings: термометр, пульсоксиметр и ЭКГ в одном флаконе — за $250

Компания Withings на выставке CES 2024 представила универсальный медицинский гаджет — так называемый мультископ, который измеряет температуру, делает кардиограммы, считывает уровень кислорода в крови и работает как стетоскоп для контроля состояния легких и сердца.

Само устройство, которое получило название BeamO, напоминает некоторые другие бесконтактные термометры Withings, но дополнительно содержит датчики фотоплетизмографии, электроды для считывания ЭКГ, цифровой стетоскоп и инфракрасный датчик температуры.

Мультископ від Withings: термометр, пульсоксиметр та ЕКГ в одному флаконі — за $250

Однако самое интересное, что компании удалось добавить ко всей этой смеси еще и стетоскоп, который с помощью пьезоэлектрического диска улавливает акустический шум в вашей груди или спине, а затем трансформирует его в сигнал, который может считывать BeamO. Устройство также имеет USB-C переходник для разъема наушников, чтобы вы могли прослушать запись, прежде чем передавать ее в приложение Withings (во время сеансов телемедицины также можно передавать аудио непосредственно своему врачу).

Все эти устройства уже существуют раздельно, и новинка состоит лишь в том, что они на этот раз собраны в универсальном гаджете, который можно использовать на нужды всей семьи.

Мультископ від Withings: термометр, пульсоксиметр та ЕКГ в одному флаконі — за $250

Некоторые функции еще предстоит проверить Управлению по продовольствию и медикаментам США, однако в пресс-релизе компания пишет, что BeamO ожидается в продаже уже в июне 2024-го, по цене $250.

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В 2019 году Withings представила часы ScanWatch, которые имели функцию ЭКГ и мониторинга жизненных показателей во время сна, однако они так и не попали в продажу в США. В 2022 году компания анонсировала Withings Body Scan, умные весы с функциями ЭКГ, но разрешение получила лишь в конце августа 2023 года. Представленный в прошлом году U-Scan, устройство для домашнего анализа мочи, все еще ожидается.

Комплименты вместо лишних килограммов. Умные весы Withings получили режим «закрытые глаза» – для очень впечатлительных клиентов

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Источник: The Verge

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