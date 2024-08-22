МИД запускает «е-Консул»: как новые сервисы облегчат жизнь украинцев за рубежом

Кабинет министров Украины (КМУ) принял постановление об информационно-коммуникационной системе «е-Консул». Цель ее создания — обеспечить доступность и качество сервисов МИД для граждан Украины за рубежом.

«Модернизированная система «е-Консул» сделает сервисы МИД более доступными и быстрыми для большего количества граждан Украины за рубежом. Некоторые консульские действия полностью перейдут в онлайн и не надо будет даже идти в консульский отдел. Другие можно будет осуществить значительно быстрее и проще, потому что документы будут подтягиваться из государственных реестров автоматически», — отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

МИД уже создало необходимую цифровую платформу, на которой в закрытом режиме тестируют электронные услуги для украинцев за рубежом. Речь идет об обновленной электронной очереди, электронных кабинетах заявителя и консула, автоматизированных пилотных услугах в сфере нотариата, оформлении справок.

В то же время ведутся работы по подключению системы к государственным реестрам и информационным базам. Это позволит сократить операционное время предоставления гражданам сервисов МИД на 30-80%. Гражданам не придется предоставлять документы, которые уже есть в наличии у государства.

Ожидается, что украинцы смогут воспользоваться обновленной системой «е-Консул» уже в этом году. В следующем году планируется наращивать темпы цифровизации консульской сферы.

Источник: Судебно-юридическая газета

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