Минцифры представило видение развития открытых данных в Украине

Во время проведения мероприятия Open Data Day 2024 Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров представил видение развития открытых данных в Украине.

Как заявляют в Минцифры, открытые данные — это основа для эффективной и прозрачной работы государства. Продуктами и сервисами на основе открытых данных ежемесячно пользуются более 7 млн украинцев. Открытые данные являются эффективным инструментом для преодоления вызовов войны и эффективного управления восстановлением, утверждает Михаил Федоров. Отмечается, что даже во время войны Украина продолжает развивать эту сферу и заняла 3-е место в Европе в рейтинге Open Data Maturity по уровню зрелости открытых данных.

С целью в дальнейшем развивать эту сферу, в Минцифры разработали и представили стратегию развития открытых данных на ближайшие годы. Среди основных задач:

утвердить национальную стратегию развития сферы открытых данных

внести изменения в законодательство о стандартизации данных, утвердить наборы данных высокой ценности

адаптировать украинское законодательство к европейскому

в координации с силовым блоком и Офисом омбудсмена найти оптимальные решения обнародования данных

восстановить доступ к Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, налоговой отчетности

открыть Реестр поврежденного и уничтоженного имущества

создать экосистему образования в сфере открытых данных

обновить архитектуру и функционал национального портала открытых данных

До 2026 года планируется добавить около 100 новых обязательных к обнародованию наборов данных, провести обучение для 5 тыс. госслужащих, 200 журналистов, студентов из более 10 высших учебных заведений, предоставить грантовую поддержку 15 сервисам на основе открытых данных.

Источник: Минцифры

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