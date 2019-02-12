На 11 станциях киевской городской электрички установили турникеты для бесконтактной оплаты банковскими картами и NFC-устройствами

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Украинский Ощадбанк совместно с компанией Mastercard установил новые турникеты на станциях киевской городской электрички, благодаря чему за проезд можно расплатиться с помощью технологий бесконтактной оплаты. На сегодняшний день маршрут киевской городской электрички обслуживают 9 поездов в составе 6 вагонов каждый, которые ежемесячно перевозят более 640 тыс. пассажиров.

В данный момент на 11 станциях, покрывающих 83% пассажиропотока, установлено 16 турникетов с возможностью бесконтактной оплаты за проезд платежной картой любого банка различных платежных систем, платежным устройством с технологией NFC и «Карточкой киевлянина». Для оплаты проезда в городской электричке достаточно лишь поднести карту или платежное устройство к считывающему устройству на турникете.

Возможность бесконтактной оплаты уже работает на станциях Дарница, Левобережная, Троещина-2, Почайна, Вышгородская, Сырец, Борщаговка, Караваевы Дачи, Киев-Пассажирский, Выдубичи и Левый Берег. Всего в рамках проекта планируется установить 24 турникета, которые сделают бесконтактную оплату доступной на всех станциях городской электрички.

Проект реализован в партнерстве Mastercard и Ощадбанка при поддержке Киевской городской государственной администрации и КП «Киевпастранс». Напомним, что эти партнеры также реализовали проекты бесконтактной оплаты проезда в киевском метрополитене и фуникулере, а также автобусах Мукачево и трамваях Киева и Львова.

«Киев вошел в пятерку городов, которые первыми в мире ввели бесконтактную форму оплаты в метрополитене, — комментирует заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян. — Следующий наш шаг — единый электронный билет, он уже проходит стадию тестирования и вскоре будет представлен широкой общественности официально. Важно, что отныне бесконтактный проезд доступен также и в городской электричке, ведь это удобно для пассажиров и полезно для учета пассажиров», — подчеркнул он.

Отметим, что контроль оплаты проезда осуществляется с помощью POS-терминалов, которые находятся у контролеров: при отсутствии регистрации карточки на турникете в течение последнего часа терминал печатает чек об отсутствии оплаты проезда. В случае выявления нарушения контроллер выписывает штраф. На сегодня штраф за неоплаченный проезд составляет 160 гривен.

Напомним, что в КГГА рассматривают возможность строительства линий метро в пригороды Киева, включая Вишневое, Бучу и Ирпень после создания «Киевской агломерации» в 2025 году.

Источник: Ощадбанк