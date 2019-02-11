В КГГА задумались о строительстве метро в пригороды Киева, включая Вишневое, Бучу и Ирпень (но только после создания «Киевской агломерации»)

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Киевская городская государственная администрация до сих пор не смогла построить пресловутое метро на Троещину, но уже задумалась о запуске линий метрополитена в столичные пригороды, включая Вишневое, Бучу, Ирпень и т.д. Об этом в интервью изданию 44.ua заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

По мнению чиновника, эти проекты станут реальными после того, как будет образована киевская агломерация, которую столичные власти планируют создать к 2025 году. В КГГА считают, что наличие объединенной территории позволит намного проще привлекать инвестиции на инфраструктурные проекты, включая строительство метро в пригороды.

По словам Николая Поворозника, ежедневно въезжают и выезжают из Киева почти 2 млн человек, что создает существенную нагрузку на инфраструктуру города.

«Особенно ощутимый скачок видим за последние 5 лет. Чтобы это понять, достаточно выехать за черту города, в любой район вокруг Киева, и посмотреть на количество многоэтажных жилых домов, которые уже введены в эксплуатацию. Например, сейчас активно застраиваются Вишневое, Софиевская Борщаговка, Буча, Ирпень, Гостомель. Буквально 5 лет назад такой застройки там не было. Кроме того, об увеличении ежегодных показателей указывают и километровые автомобильные заторы, которые можно увидеть каждое утро на любом въезде в город» — отметил Николай Поворозник.

Первый заместитель главы КГГА считает, что создание «Киевской агломерации» существенно улучшит транспортное обеспечение столицы с пригородами.

«Согласитесь, лучше и комфортнее ехать в большом автобусе или метро по фиксированному городскому тарифу, чем в маршрутке, у которой во время движения может попросту отвалиться колесо. Как раз момент общей территории, но с управлением на местах, дает возможность развиваться. Я вам скажу больше: даже инвесторы будут заинтересованы в строительстве станций метро в сторону того же Вишневого при условии договора об ассоциации. Именно так работает эта система в европейских городах. Создание агломерации для них как гарантия развития регионов. В этом случае инвестор будет готов строить хоть станции метро, хоть продлевать линию скоростного трамвая или даже электричку. Что угодно!» — заявил Николай Поворозник.

Напомним, что недавно Виталий Кличко пообещал открыть автомобильное сообщение через Подольско-Воскресенский мост через полтора-два года, после чего вплотную приступить к реализации проекта «метро на Троещину», который планируют завершить к 2025 году.

Источник: 44.ua