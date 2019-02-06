Вскоре в общественном транспорте Киева наконец-то заработает электронный билет, в продаже уже появились карты Kyiv Smart Card

Судя по всему, в скором времени Киевская городская государственная администрация (КГГА) после множества проволочек наконец-то запустит (полноценно) многострадальный электронный билет в общественном транспорте. По крайней мере, на это указывает появление в продаже соответствующих пластиковых карт с поддержкой бесконтактной оплаты Kyiv Smart Card и недавняя публикация в Facebook. Ее автором выступает разработчик бота для киевского метро KyivMetroBot Дмитрий Однокоз, который в числе первых купил карточку Kyiv Smart Card и проверил систему на собственном опыте.

По размерам карта электронного билета такая же, как обычная банковская карта или торговая дисконтная карта. Особенности внешнего оформления Kyiv Smart Card позволяет наглядно оценить фото выше.

Стоимость выпуска карты Kyiv Smart Card — 50 грн. Ее можно просто пополнять денежными средствами и использовать для оплаты разовых поездок по обычному тарифу 8 грн за билет, просто приложив к соответствующему валидатору или турникету по аналогии с банковской картой или устройством с поддержкой бесконтактной оплаты. Второй вариант — использование транспортной карты Kyiv Smart Card в качестве проездного. Будет несколько версий проездных, отличающихся количеством поездок и, следовательно, ценой. Пока всех подробностей нет, но Однокоз упоминает проездной за 1300 грн на все виды транспорта вне зависимости от формы собственности (будут ли ограничения по времени, или по числу поездок, неизвестно), а также более доступные версии. Сейчас все указывает на то, что проездные не будут доступны на момент запуска услуги, а появятся чуть позже.

Важно отметить, что кроме карточки Kyiv Smart Card система единого электронного билета для оплаты проезда в общественном транспорте Киева (метрополитен, фуникулер, городская электричка, трамваи, троллейбусы и автобусы) должна поддерживать и другие способы оплаты проезда: банковская карточка, социальная (льготная карточка), ученический и студенческий билеты, QR-код и мобильное устройство с соответствующим приложением. Об этом мы рассказывали здесь.

Купить карточку Kyiv Smart Card можно в кассах метрополитена, «Киевпастранса», а также в муниципальных и коммерческих киосках «Союзпечать», «Туринфо» и «Т-Киоск».

Как видим на одном из фото, Дмитрий Однокоз купил свою карту на станции метро «Майдан Незалежності».

Пополнять карту Kyiv Smart Card можно безналичным способом с банковской карты через личный кабинет на сайте КГГА, предварительно авторизовавшись. Вероятно, в будущем будут и другие, более удобные способы пополнения карты. Там же — в личном кабинете — будет отображаться история платежей и поездок. По словам Дмитрия Однокоза, пока что система работает далеко не безупречно (он пишет, что платеж система показывает, а саму поездку — нет).

Дмитрий тестировал возможность бесконтактной оплаты проезда с помощью Kyiv Smart Card в метро. На нескольких станциях метро уже появились турникеты с наклейкой Kyiv Smart Card. По его словам, никаких проблем не возникло и оплата прошла. Прославившийся после истории с «Киевстаром» исследователь в области компьютерной безопасности Артем Бобок (Gorodnya) заявил, что в маршрутных автобусах система тоже работает, хотя оплата не всегда проходит с первого раза. Справедливости ради, Артем Бобок тестировал оплату через QR-код. Но интересно другое, учитывая недавние протесты крупнейших киевских перевозчиков, много ли маршруток оснастили валидаторами электронной оплаты проезда?

Точная дата официального запуска электронного билета в Киеве пока остается неизвестной.

Если вы забыли, терминалы для продажи электронных билетов будут выглядеть вот так:

Источник: Дмитрий Однокоз Facebook и ITC.ua