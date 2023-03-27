На фоне анонса Counter-Strike 2 актуальный CS:GO обновил рекорд по пиковому онлайну – он превысил 1,5 млн игроков (второй результат в истории Steam)

Анонс обновления Counter-Strike 2 на Source 2 на прошлой неделе ожидаемо отразился на актуальной версии онлайн-шутера CS:GO, который в эти выходные в очередной раз обновил свой рекорд по количеству одновременных игроков — 26 марта у него одновременно играли 1 519 457 игроков, что является лучшим результатом за всю историю проекта.

Этот результат стал вторым в истории Steam — одновременно онлайн-шутеру CS:GO из его 1,5 млн одновременных игроков пока далеко до абсолютного рекорда известного баттл-рояля PUBG: Battlegrounds с более чем 3,2 млн одновременных игроков, который уже держится более лет. И пока не очень понятно, кто и когда сможет превзойти этот результат.

В то же время, очевидно, что с приближением к запуску Counter-Strike 2 пиковый онлайн онлайн-шутера Valve, который остается одним из самых популярных, продолжит расти.

В настоящее время Counter-Strike 2 с современной графикой, переработанными геймплеем и картами можно поиграть в пределах ограниченного тестирования бета. По плану игра выйдет летом как бесплатное обновление CS:GO и будет включать все преимущества предыдущей версии.