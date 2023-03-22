Ігри Новини 22.03.2023 о 19:23

Valve анонсувала Counter-Strike 2 на Source 2 — бета-тест стартує вже сьогодні, реліз заплановано на літо 2023 року

Вадим Карпусь

Автор новин

Valve анонсувала Counter-Strike 2 на Source 2 — бета-тест стартує вже сьогодні, реліз заплановано на літо 2023 року

Нещодавні чутки повністю підтвердилися – після тривалого затишшя Valve анонсувала гру Counter-Strike 2. Причому проєкт знаходиться на фінальному етапі розробки, і компанія вже запускає обмежений бета-тест гри.

Розробники Counter-Strike 2 обіцяють «найбільший технічний стрибок в історії серії» завдяки ігровому рушію Source 2. Гравці зможуть оцінити покращену графіку та оптимізовану серверну частину, що сукупно має позитивно позначитися на ігровому процесі.

Valve анонсировала Counter-Strike 2 на Source 2 — бета-тест стартует уже сегодня, релиз запланирован на лето 2023 года

У Counter-Strike 2 допрацювали ефекти диму. Зазначається, що для димових гранат тепер використовуються динамічні об’ємні частинки, які взаємодіють з оточенням та реагують на світло, постріли та вибухи. Наприклад, кулі та гранати можуть розганяти дим, дим проникатиме у відкриті вікна та двері, а частинки диму працюють з єдиною системою освітлення для створення більш природних ефектів.

Крім того, нова архітектура дозволяє серверу Counter-Strike 2 миттєво дізнаватися про зміни на полі бою. Тепер кроки, постріли та кидки гранат оперативніше обробляються завдяки новій підтіковій структурі.

«У результаті цього незалежно від частоти тіків ваш рух і стрільба відбуватимуться завжди однаково, а гранати щоразу падатимуть куди слід», – заявляють розробники.

Нарешті, розробники переробили чи відтворили з нуля різні карти. Завдяки використанню нового освітлення Source 2 створюються більш реалістичні текстури, світло та відображення. Також відзначаються покращені візуальні ефекти, покращений інтерфейс та доопрацьований звук.

Відсьогодні починається обмежений тест Counter-Strike 2, покликаний виявити основні проблеми та помилки. Повноцінний реліз заплановано на літо 2023 року. Найближчими місяцями розробники мають намір поділитися додатковими відомостями про проєкт


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