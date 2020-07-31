На фоне антимонопольного разбирательства чистая квартальная прибыль Facebook выросла вдвое — до $5,2 млрд





Facebook, как и многие другие, опубликовала финансовый отчет за минувший квартал. На фоне многочисленных скандалов с утечками данных и продолжающихся антимонопольных расследований крупнейшая в мире социальная сеть продолжает наращивать выручку.

В прошлом квартале Facebook выручила $18,69 млрд, что на 11% больше, нежели годом ранее. Как и прежде, почти вся выручка (98%) — доходы от рекламы. Валовая маржа выросла с 27% до 32%. Чистая прибыль составила $5,2 млрд, что вдвое превышает показатель годичной давности.

Количество ежедневно активных пользователей выросло на 12%, до 1,79 млрд человек, число ежемесячно активных в процентном выражении увеличилось на те же 12%, до 2,7 млрд. Каждый месяц всеми приложениями компании, в том числе Instagram, Messenger и WhatsApp, пользуются 3,14 миллиарда человек (рост на 14%) — это почти 75% общего числа интернет-пользователей во всем мире.

По состоянию на 30 июня Facebook располагала $58,24 млрд в виде наличных и их эквивалентов, а количество сотрудников выросло на 32%, достигнув 52 534 человек.

Накануне публикации отчетности основатель Facebook Марк Цукерберг вместе с лидерами других IT-гигантов предстал в Конгрессе США в рамках продолжающего крупного антимонопольного разбирательства. За последние два года Марк Цукерберг второй раз объясняется перед конгрессменами. И на сей раз основателю Facebook досталось больше остальных — на слушаниях были обнародованы фрагменты старых писем и сообщений главы Facebook Марка Цукерберга, в которых он обсуждал возможность устранения конкурентов, в том числе и Instagram.

Источник: Facebook