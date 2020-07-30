Конгресс США устроил разнос руководителям Amazon, Apple, Facebook и Google в рамках антимонопольного расследования





Уже более года в Конгрессе США проводится расследование в отношении четырёх технологических гигантов (Amazon, Apple, Facebook и Google), чтобы определить, злоупотребляли ли компании своими масштабами и доминированием на онлайн-рынке. И вот вчера в рамках этого антимонопольного расследования состоялось слушание руководителей этих компаний, во время которого им задавали вопросы и выдвигали критические замечания в связи с работой подконтрольных им IT-гигантов. Это заседание стало самым большим слушанием такого рода с тех пор, как Билл Гейтс из Microsoft отчитывался перед Конгрессом в 1998 году.

Слушание длилось более 5 часов. Некоторые из руководителей, например, глава Apple Тим Кук, отделались сравнительно легко. Но больше всех досталось руководителю Facebook Марку Цукербергу. Наиболее ожидаемым, пожалуй, было выступление генерального директора Amazon Джеффа Безоса, который является самым богатым человеком на Земле и никогда ранее не появлялся перед Конгрессом.

Джеффу Безосу пришлось ответить на несколько острых вопросов, связанных с ценообразованием, приобретением других компаний и использовании данных сторонних продавцов компанией Amazon. Он отметил, что в компании есть правило, которое запрещает использование сторонних данных о продавцах для поддержки собственного бизнеса Amazon. Вместе с тем, он признался:

«Я не могу гарантировать вам, что это правило никогда не нарушалось».

Добавим во время выступлений Джефф Безос часто уходил от ответов. Он говорил, что не может ответить на вопрос, либо не может вспомнить инцидент, о котором его спрашивали.

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг уже не впервые выступает в Конгрессе. Тем не менее, ему досталось больше других. В частности, в рамках антимонопольного расследования Судебный комитет Палаты представителей получил в своё распоряжение внутренние электронные письма Facebook, которые сам Цукерберг написал в 2012 году и комментировал покупку Instagram.

В одном письме Цукерберг указал, что Instagram может быть «очень разрушительным» для Facebook. В электронном письме главного финансового директора Facebook упоминалось о нейтрализации потенциального конкурента, что, по словам Цукерберга, было частью мотивации. Член палаты представителей Джерри Надлер заявила, что электронные письма показали, что Facebook рассматривала Instagram как угрозу и, вместо того, чтобы конкурировать с этим сервисом, компания просто купила его. Цукерберг не отрицал, что рассматривал Instagram как угрозу, но указал, что в то время сделка была одобрена Федеральной торговой комиссией. К тому же, именно благодаря ресурсам Facebook сервис Instagram получил столь мощный импульс развития.

Дополнительно компании Facebook вменяют в вину допущение вмешательства России в выборы США, а также недостаточные усилия по борьбе с расизмом и распространением ложных новостей. В свою очередь, Марк Цукерберг заявил, что компания привлекает системы искусственного интеллекта для борьбы с этими явлениями.

Главе Google Сундару Пичаи пришлось отвечать на вопросы, связанные с монопольным положением на рынках поиска и рекламы в интернете. Комментируя вопрос о давлении на конкурентов, он заявил об отслеживании трендов и сборе данных, «чтобы сделать наши продукты лучше». Некоторые вопросы носили личный и политический характер. Например, представитель республиканской партии Грегори Стеуб обвинил технологические компании в предвзятости по отношению к его партии. В качестве примера он назвал тот факт, что его электронные письма сторонникам, включая его родителей, часто блокировались или отправлялись в папку спама в Gmail. На это Сундар Пичаи ответил, что «в алгоритме нет ничего общего с политической идеологией».

Наконец, глава Apple Тим Кук отделался довольно легко, получив меньше всего вопросов. В основном, они были связаны с условиями для разработчиков в App Store и копированием сторонних решений в собственных продуктах Apple. В ответ на это Кук заявил, что в связи с конкуренцией на рынке, компания не может повышать комиссию для разработчиков, к тому же, большинство разработчики и вовсе ничего не платит. В случае с копированием сторонних решений в своих продуктах с последующим ограничением конкурентов ответ Тима Кука был не столь убедительным. Сначала он сказал, что такие ограничения были связаны с вопросами приватности, а не запуском собственных конкурирующих решений Apple. Но он не смог внятно объяснить, почему до этого приложения годами работали, и это не считалось нарушением правил приватности, а претензии к ним начали возникать одновременно с появлением собственных таких же продуктов Apple.

Источник: CNN, The Verge