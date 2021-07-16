На гарнитуре Google Glass начинается открытое тестирование сервиса Google Meet

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В сервис видеоконференцсвязи Google Meet добавлена ​​более полная поддержка гарнитуры дополненной реальности Google Glass. Компания анонсировала запуск открытого бета-тестирования Meet on Glass для Glass Enterprise Edition 2. Принять участие в тестировании могут пользователи Google Workspace.

Сервис Google Meet на гарнитуре Google Glass работает не так, как обычные видеоконференции онлайн. Когда пользователь Google Glass подключается к видеоконференции, другие участники видят изображение от первого лица, снимаемое на камеру гарнитуры. Фактически, они видят то же, что и носитель Google Glass.

Google позиционирует такой подход как инструмент для коллективного удалённого устранения неполадок для бизнес-ориентированной версии Glass Enterprise Edition. Таким образом можно отказаться от захвата видео с помощью смартфона, и руки пользователя остаются свободными.

Гарнитура Google Glass потерпела неудачу как потребительский продукт, но обрела новую жизнь в виде корпоративной гарнитуры стоимостью $999. Теперь она занимает ту же нишу, что и Microsoft HoloLens. Microsoft продвигает платный инструмент удалённой помощи HoloLens, который работает аналогично Google Meet на Google Glass.

Источник: The Verge