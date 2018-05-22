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На МКС отправили инструмент Cold Atom Lab для квантовых экспериментов. Он может заморозить вещество почти до абсолютного нуля
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На МКС отправили инструмент Cold Atom Lab для квантовых экспериментов. Он может заморозить вещество почти до абсолютного нуля

На МКС отправили инструмент Cold Atom Lab для квантовых экспериментов. Он может заморозить вещество почти до абсолютного нуля

Как известно, квантовые эффекты в основном проявляются в микроскопических масштабах и длятся очень недолго, поэтому их сложно уловить. Да, можно усилить эти проявления, поймав группу атомов определенных химических элементов в магнитную ловушку и с помощью лазеров охладить их почти до температуры абсолютного нуля (-273,15 градусов по Цельсию), переведя в состояние, именуемое конденсатом Бозе–Эйнштейна (КБЭ). Но даже в этом случае у вас будет лишь доля секунды, прежде чем в игру вступит сила земной гравитации и сведет весь эксперимент на нет. У NASA есть идея – создать для таких вот экспериментов «самое холодное место во Вселенной». И создадут его на МКС.

Запущенный вчера ракетой Antares с украинской первой ступенью грузовик Cygnus CRS OA-9E доставит на станцию специальный инструмент под названием Cold Atom Lab / «Лабораторию холодных атомов». С его помощью будет проведен уникальный эксперимент – атомы вещества охладят до температуры, близкой к абсолютному нулю.

Инструмент представляет собой относительно небольшую коробку, внутри которой содержится система лазеров и электромагнитов. Температура среды в этой лаборатории будет примерно в 10 миллиардов раз холоднее, чем в открытом космосе. Благодаря условиям низкой гравитации на МКС охлажденные атомы можно будет поддерживать в состоянии КБЭ от 5 до 10 секунд. Этого времени должно хватить, чтобы лучше понять квантовую физику и квантовые вычисления.

Кроме того, эксперименты с Cold Atom Lab могут помочь получить доказательства существования темной энергии, гипотетического вида энергии, на долю которой приходится около 70% всей энергии Вселенной.

О результатах этих экспериментов мы наверняка услышим еще не скоро, но они могут привести к потенциальным открытиям, которые изменят ход истории.

Источник: Engadget и NASA

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